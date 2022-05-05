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futebol

Tetê celebra estreia com vitória pelo Caxias e projeta duelo com o São Luís

Volante, que está emprestado pelo Camboriú, vê duelo estadual, válido pela Série D, como chave para equipe grená na competição...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 20:36

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2022 às 20:36
A vitória do Caxias, por 4 a 2, sobre o Aimoré, na última rodada da Série D do Brasileiro teve um sabor especial para Tetê. O volante, emprestado para a equipe gaúcha pelo Camboriú até o fim da competição, fez sua estreia pela equipe grená no confronto realizado no último final de semana.GALERIA> Estudo aponta os dez jogadores mais valiosos do futebol brasileiro
- Muito feliz com a estreia. Cheguei poucos dias antes do primeiro jogo. Então teve todo um tempo de adaptação, preparação, até que chegasse a primeira oportunidade. Joguei minutos importantes, que me deram ainda mais confiança. Caxias montou um grupo muito bom para a Série D. Vamos passo a passo, com muito trabalho, atrás de nossos objetivos - afirmou.
O próximo compromisso do Caxias acontece neste sábado, às 15h, diante do São Luís. Tetê vê a partida como chave para a equipe grená embalar de vez na Série D.
- É um confronto local. As equipes tem conhecimento uma da outra. É um jogo importante porque seria uma terceira vitória para nós em quatro jogos. Em uma competição disputada, de turno e returno, todos os jogos tem um caráter importante. Sobretudo os locais. Trabalhamos bem a semana e vamos chegar fortes para o duelo - finalizou.
Crédito: TetêestreoucomvitóriapeloCaxiasnaSérieDdoBrasileirão(Foto:Divulgação/Caxias

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