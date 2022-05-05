Tetê celebra estreia com vitória pelo Caxias e projeta duelo com o São Luís

A vitória do Caxias, por 4 a 2, sobre o Aimoré, na última rodada da Série D do Brasileiro teve um sabor especial para Tetê. O volante, emprestado para a equipe gaúcha pelo Camboriú até o fim da competição, fez sua estreia pela equipe grená no confronto realizado no último final de semana.GALERIA> Estudo aponta os dez jogadores mais valiosos do futebol brasileiro

- Muito feliz com a estreia. Cheguei poucos dias antes do primeiro jogo. Então teve todo um tempo de adaptação, preparação, até que chegasse a primeira oportunidade. Joguei minutos importantes, que me deram ainda mais confiança. Caxias montou um grupo muito bom para a Série D. Vamos passo a passo, com muito trabalho, atrás de nossos objetivos - afirmou.

O próximo compromisso do Caxias acontece neste sábado, às 15h, diante do São Luís. Tetê vê a partida como chave para a equipe grená embalar de vez na Série D.

- É um confronto local. As equipes tem conhecimento uma da outra. É um jogo importante porque seria uma terceira vitória para nós em quatro jogos. Em uma competição disputada, de turno e returno, todos os jogos tem um caráter importante. Sobretudo os locais. Trabalhamos bem a semana e vamos chegar fortes para o duelo - finalizou.