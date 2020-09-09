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futebol

Terceiro goleiro do Paris Saint-Germain é oferecido ao Arsenal

Areola esteve no elenco do Real Madrid na última temporada, mas quer jogar no futebol inglês. Saída de Emiliano Martínez abre vaga no banco de reserva dos Gunners...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 11:20

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 11:20
Crédito: Areola pode jogar uma temporada emprestada no Arsenal (Divulgação
O goleiro Areola, do Paris Saint-Germain, foi oferecido ao Arsenal para assinar um contrato de empréstimo por uma temporada, de acordo com o “Evening Standard”. As informações apontam que o técnico Mikel Arteta avalia as opções por conta da provável saída de Emiliano Martínez para o Aston Villa.O francês é a terceira opção no PSG, atrás de Keylor Navas e Sergio Rico, e tem o desejo de jogar no futebol inglês na próxima temporada. Areola esteve no elenco do Real Madrid na última campanha, mas ficou no banco de reservas para Courtois.
Martínez recusou uma oferta de renovação contratual dos Gunners, indicando que o argentino que sair. O time de Birmingham é o melhor cotado na disputa, uma vez que Tom Heaton, titular na última temporada, não deve começar jogando por conta de uma grave lesão sofrida em janeiro. Mudanças no gol do Arsenal devem acontecer.

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