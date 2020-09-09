Terceiro goleiro do Paris Saint-Germain é oferecido ao Arsenal

O goleiro Areola, do Paris Saint-Germain, foi oferecido ao Arsenal para assinar um contrato de empréstimo por uma temporada, de acordo com o “Evening Standard”. As informações apontam que o técnico Mikel Arteta avalia as opções por conta da provável saída de Emiliano Martínez para o Aston Villa.O francês é a terceira opção no PSG, atrás de Keylor Navas e Sergio Rico, e tem o desejo de jogar no futebol inglês na próxima temporada. Areola esteve no elenco do Real Madrid na última campanha, mas ficou no banco de reservas para Courtois.