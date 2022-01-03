Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Terceiro acordo de patrocínio é firmado pelo Vitória

Empresa mais recente a ligar sua marca com o Leão da Barra é um laboratório de análises toxicológicas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2022 às 15:29

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 15:29

Além da Faculdade Regional da Bahia (UNIRB) e da fornecedora de material esportivo Volt Sport, o Vitória tem mais uma empresa que patrocinará o clube em acordo firmado até o final de 2021 com exibição da marca na área do peito do uniforme.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTrata-se da BrasilTox, companhia com sede na cidade de Feira de Santana, importante cidade do interior baiano distante pouco menos de 120 quilômetros de Salvador e que tem especialidade em análises toxicológicas nos seus laboratórios.
Comentando sobre o acerto, o presidente do Vitória, Fábio Mota, foi bastante sincero sobre a importância de agregar novas fontes de receita pensando em equilibrar as contas do Nego:
- A gente agradece aos patrocinadores que chegaram neste final de ano e que estão nos ajudando a equacionar a situação financeira do clube.
O rubro-negro fará seu primeiro jogo oficial na temporada 2022 no próximo dia 16 de janeiro onde, pela primeira rodada do Campeonato Baiano, receberá no Barradão a Juazeirense.
Crédito: CompanhiatemsedenacidadedeFeiradeSantana(Divulgação/ECVitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que consumir mexerica? Veja 5 benefícios da fruta
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados