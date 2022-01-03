Terceiro acordo de patrocínio é firmado pelo Vitória

Além da Faculdade Regional da Bahia (UNIRB) e da fornecedora de material esportivo Volt Sport, o Vitória tem mais uma empresa que patrocinará o clube em acordo firmado até o final de 2021 com exibição da marca na área do peito do uniforme.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTrata-se da BrasilTox, companhia com sede na cidade de Feira de Santana, importante cidade do interior baiano distante pouco menos de 120 quilômetros de Salvador e que tem especialidade em análises toxicológicas nos seus laboratórios.