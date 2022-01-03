Terceiro acordo de patrocínio é firmado pelo Vitória

Além da Faculdade Regional da Bahia (UNIRB) e da fornecedora de material esportivo Volt Sport, o Vitória tem mais uma empresa que patrocinará o clube em acordo firmado até o final de 2021 com exibição da marca na área do peito do uniforme.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTrata-se da BrasilTox, companhia com sede na cidade de Feira de Santana, importante cidade do interior baiano distante pouco menos de 120 quilômetros de Salvador e que tem especialidade em análises toxicológicas nos seus laboratórios.
Comentando sobre o acerto, o presidente do Vitória, Fábio Mota, foi bastante sincero sobre a importância de agregar novas fontes de receita pensando em equilibrar as contas do Nego:
- A gente agradece aos patrocinadores que chegaram neste final de ano e que estão nos ajudando a equacionar a situação financeira do clube.
O rubro-negro fará seu primeiro jogo oficial na temporada 2022 no próximo dia 16 de janeiro onde, pela primeira rodada do Campeonato Baiano, receberá no Barradão a Juazeirense.