Terceira passagem de Geninho no Avaí chega ao fim

Crédito: Divulgação / Avaí

Através de pedido que foi feito pelo próprio técnico Geninho, o Avaí informou na tarde dessa sexta-feira (4) que o técnico não está mais no comando da equipe.

- Geninho não é mais o técnico do Avaí. A decisão foi tomada em conversa com o presidente Battistotti há pouco, quando pediu para ser demitido e foi atendido, encerrando sua terceira passagem pelo clube. O Avaí agradece os serviços prestados. Ao sair, Geninho fez questão de agradecer ao presidente Battistotti, ao vice Amaro Lúcio, a todos os diretores, funcionários, membros da comissão técnica e jogadores pelo apoio e ajuda durante seu trabalho. Geninho deseja ao clube sucesso em sua caminhada rumo à Série A - informou o clube da Ressacada em nota divulgada nas suas redes sociais.

Com isso, o treinador de 72 anos de idade fecha a sua terceira passagem pelo clube Azzurra onde fez 24 partidas no comando e obteve o retrospecto de 10 triunfos, seis empates e 10 reveses, deixando o time na sétima posição da Série B com 37 unidades, quatro a menos do que o quarto colocado Juventude.