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futebol

Terceira eliminatória da Liga dos Campeões termina nesta quarta-feita

Ferencváros, campeão húngaro, recebe Dínamo Zagreb, campeão croata, em partida que será decidida em jogo único. Veja outros quatro confrontos desta quarta da Champions...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 18:27

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 18:27
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Nesta quarta-feira, outros cinco jogos da 3ª eliminatórias da Liga dos Campeões serão realizados com os times sonhando em conquistar uma vaga na fase de grupos do principal torneio de futebol da Europa. O confronto mais interessante será entre o Ferencváros, campeão húngaro, contra o Dínamo Zagreb, campeão croata, às 14h (horário de Brasília).
No mesmo horário, o Qarabag, do Azerbaijão, recebe o Molde, enquanto o Maccabi Tel-Aviv irá duelar contra o Dinamo Brest. O vencedor deste último confronto irá encarar o RB Salzburg, da Áustria, sensação da última edição da Champions por conta da presença de Erling Haaland e Minamino.
O tradicional Estrela Vermelha, campeão da competição na temporada 1990/1991, viajar para jogar contra o Omonia, do Chipre, às 12h (horário de Brasília). Quem triunfar, irá ganhar a chance de enfrentar o Olympiakos na fase seguinte. Midtjylland e Young Boys fecham esta fase, às 15h30 (de Brasília).

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