Terceira eliminatória da Liga dos Campeões termina nesta quarta-feita

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Nesta quarta-feira, outros cinco jogos da 3ª eliminatórias da Liga dos Campeões serão realizados com os times sonhando em conquistar uma vaga na fase de grupos do principal torneio de futebol da Europa. O confronto mais interessante será entre o Ferencváros, campeão húngaro, contra o Dínamo Zagreb, campeão croata, às 14h (horário de Brasília).

No mesmo horário, o Qarabag, do Azerbaijão, recebe o Molde, enquanto o Maccabi Tel-Aviv irá duelar contra o Dinamo Brest. O vencedor deste último confronto irá encarar o RB Salzburg, da Áustria, sensação da última edição da Champions por conta da presença de Erling Haaland e Minamino.