Ter Stegen opera e é baixa no Barcelona por dois meses e meio

O goleiro Ter Stegen, do Barcelona, realizou uma operação no tendão do joelho direito de forma bem sucedida, mas será baixa por cerca de dois meses e meio, de acordo com os serviços médicos do clube. A ausência do alemão será mais longo do que era esperado e o brasileiro Neto deve ganhar protagonismo no início da temporada.Neto foi cotado para sair do Barcelona, apesar de ter chegado no início de 2019. O brasileiro tem contrato até 2023 e participou de cinco confrontos na atual temporada e sofreu sete gols. O futuro da portaria culé segue indefinido para o próximo ano do futebol espanhol, mas crescem as chances do veterano 31 anos permanecer.
O arqueiro participou de 46 partidas na última época, entre Campeonato Espanhol, Liga dos Campeõe e Copa do Rei. Além disso, o alemão não sofreu gols em 15 duelos, mas terminou a temporada sofrendo uma goleada histórica contra o Bayern de Munique pelo maior campeonato europeu de futebol.