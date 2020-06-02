Ter Stegen garante permanência no Barcelona na próxima temporada

Crédito: Ter Stegen tem contrato com o Barcelona até 2022 e clube deseja ampliar vínculo (AFP

Ter Stegen, goleiro do Barcelona, esteve recentemente ligado a diversos rumores a respeito de uma possível saída da Catalunha. Com contrato até 2022, clube e jogador tentam costurar um acordo para que prolongue a estadia do alemão na Espanha. Em entrevista à revista “Kicker”, o arqueiro disse que está trabalhando na renovação e garantiu permanência na próxima temporada. - Não é possível que eu saia neste verão (europeu). Já tive as primeiras reuniões com meu agente e o clube. Então surgiu o problema do coronavírus e não era hora de conversar sobre contrato. Em uma época em que as pessoas estavam preocupadas com as suas vidas, decidimos adiar.

Em outros trechos, o goleiro também se mostrou disposto a seguir na equipe, uma vez que declarou estar feliz na cidade. O camisa um também está satisfeito com o desempenho da equipe nos treinamentos e está confiante para seguir na busca pelos títulos do Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões