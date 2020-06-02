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futebol

Ter Stegen garante permanência no Barcelona na próxima temporada

Goleiro alemão também disse que já havia iniciado conversas com agente e clube para tratar sobre a renovação contratual, mas que adiou assunto por conta do coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 12:52

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 12:52

Crédito: Ter Stegen tem contrato com o Barcelona até 2022 e clube deseja ampliar vínculo (AFP
Ter Stegen, goleiro do Barcelona, esteve recentemente ligado a diversos rumores a respeito de uma possível saída da Catalunha. Com contrato até 2022, clube e jogador tentam costurar um acordo para que prolongue a estadia do alemão na Espanha. Em entrevista à revista “Kicker”, o arqueiro disse que está trabalhando na renovação e garantiu permanência na próxima temporada. - Não é possível que eu saia neste verão (europeu). Já tive as primeiras reuniões com meu agente e o clube. Então surgiu o problema do coronavírus e não era hora de conversar sobre contrato. Em uma época em que as pessoas estavam preocupadas com as suas vidas, decidimos adiar.
Em outros trechos, o goleiro também se mostrou disposto a seguir na equipe, uma vez que declarou estar feliz na cidade. O camisa um também está satisfeito com o desempenho da equipe nos treinamentos e está confiante para seguir na busca pelos títulos do Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões
Revelado pelo Borussia Monchengladbach, o atleta foi contratado pelo Barcelona em 2014 e há dois anos renovou seu vínculo com o clube até 2022. Aos 28 anos, o guarda-metas se tornou um dos goleiros mais importantes da atualidade, busca a titularidade absoluta na seleção alemã e ainda tem muitos anos de carreira pela frente.E MAIS:Clubes tentam flexibilizar regras para volta da Liga dos CampeõesVeja possíveis mudanças para a reta final da Liga dos CampeõesBarcelona teve sete casos positivos no plantel para o novo coronavírusDe volta nessa quarta-feira, Liga Portuguesa tem recorde de brasileiros E MAIS:

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