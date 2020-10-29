Ter Stegen e Umtiti treinam no Barcelona e se aproximam de retorno

No dia seguinte à vitória sobre a Juventus, fora de casa, pela Liga dos Campeões, o Barcelona se reapresentou no centro de treinamentos para dar sequência à preparação para o duelo contra o Alavés, no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol. E a grande novidade do dia ficou por conta da presença do goleiro Ter Stegen e do zagueiro Umtiti na atividade.Ter Stegen não entra em campo desde o dia 14 de agosto, na fatídica derrota por 8 a 2 contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões. Após a eliminação, o alemão passou por uma cirurgia no joelho direito e desde então não atua.