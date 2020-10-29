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Ter Stegen e Umtiti treinam no Barcelona e se aproximam de retorno

Goleiro passou por cirurgia no joelho direito após eliminação para o Bayern de Munique na última Liga dos Campeões e deve voltar a atuar no mês de novembro...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 19:23

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 19:23
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
No dia seguinte à vitória sobre a Juventus, fora de casa, pela Liga dos Campeões, o Barcelona se reapresentou no centro de treinamentos para dar sequência à preparação para o duelo contra o Alavés, no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol. E a grande novidade do dia ficou por conta da presença do goleiro Ter Stegen e do zagueiro Umtiti na atividade.Ter Stegen não entra em campo desde o dia 14 de agosto, na fatídica derrota por 8 a 2 contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões. Após a eliminação, o alemão passou por uma cirurgia no joelho direito e desde então não atua.
Nas imagens divulgadas pelo clube, o arqueiro aparece fazendo bons movimentos e alimentas as esperanças do técnico Ronald Koeman para um retorno em breve.

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