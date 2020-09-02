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Ter Stegen afirma que gostaria de ver Thiago Alcântara no Barcelona

Meio-campista espanhol está próximo de uma saída do clube bávaro em seu último ano de contrato com a equipe. Liverpool é o mais cotado para levar o jogador nesta janela...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 08:57

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 08:57
Crédito: Ben STANSALL / AFP
Ter Stegen, goleiro do Barcelona, afirmou que gostaria de ter Thiago Alcântara no clube novamente, em entrevista ao “Bild”. Apesar de nunca terem jogado juntos, o alemão acredita que o espanhol se encaixa no perfil do clube culé. O jogador está em seu último ano de contrato com os bávaros e próximo de uma saída.
- Eu gostaria de ter Thiago no Barcelona. Seu estilo combina com o nosso e ele tem uma personalidade interessante. É um jogador especial e nos daria várias opções. Se a contratação fosse fechada, seria genial para ele e para a gente.Apesar do desejo do goleiro alemão, Thiago parece mais próximo de um acerto com o Liverpool de Jurgen Klopp. As informações da imprensa inglesa afirmam que os Reds já chegaram em um acordo com o atleta, mas precisa acertar com o Bayern de Munique o valor da transferência do meio-campista de 29 anos.

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