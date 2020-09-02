Ter Stegen afirma que gostaria de ver Thiago Alcântara no Barcelona

Ter Stegen, goleiro do Barcelona, afirmou que gostaria de ter Thiago Alcântara no clube novamente, em entrevista ao “Bild”. Apesar de nunca terem jogado juntos, o alemão acredita que o espanhol se encaixa no perfil do clube culé. O jogador está em seu último ano de contrato com os bávaros e próximo de uma saída.

- Eu gostaria de ter Thiago no Barcelona. Seu estilo combina com o nosso e ele tem uma personalidade interessante. É um jogador especial e nos daria várias opções. Se a contratação fosse fechada, seria genial para ele e para a gente.Apesar do desejo do goleiro alemão, Thiago parece mais próximo de um acerto com o Liverpool de Jurgen Klopp. As informações da imprensa inglesa afirmam que os Reds já chegaram em um acordo com o atleta, mas precisa acertar com o Bayern de Munique o valor da transferência do meio-campista de 29 anos.