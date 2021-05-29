'Tentei escolher o melhor para vencer', diz Guardiola, sobre troca na escalação, após vice da Champions

Após o vice-campeonato da Champions League, o técnico Pep Guardiola lamentou a derrota para o Chelsea no Estádio do Dragão. O técnico catalão também foi questionado pela mudança na escalação, ao tirar Fernandinho para a entrada de Sterling, o que mudou o jeito da equipe atuar.
+ Veja a tabela final da Champions League- Fiz o melhor com a minha seleção. Tentei escolher a melhor formação para ganhar o jogo. Lutamos para quebrar as linhas no primeiro tempo. O segundo tempo foi muito melhor. Contra a estrutura defensiva do Chelsea, não é fácil. Lutamos um pouco com as bolas longas e as segundas bolas. Nesse momento, você precisa de inspiração - disse Guardiola.
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Guardiola elogiou a temporada do Manchester City, que terminou com o título da Premier League e da Copa da Liga Inglesa, e reafirmou que continuará no clube na próxima temporada. O treinador vem sendo alvo do Barcelona, segundo a imprensa europeia.
- Gostaria de dizer que foi uma temporada excepcional para nós. Infelizmente, não conseguimos vencer. Tentamos, mas não conseguimos, e vamos trabalhar mais arduamente a partir daqui. Agora quero ir para casa com minha família. Já faz muito tempo que não os vejo. Depois disso, voltarei para o clube. Este será o melhor clube do mundo nos próximos anos - concluiu.