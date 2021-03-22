Tentando se livrar do rebaixamento, Carlos Gabriel se destaca mais uma vez pelo Porto B

Recheado de brasileiros, o Porto B vem se recuperando na segunda divisão portuguesa e voltou a vencer no último domingo (21), ao bater o Sporting Covilhã por 2 a 1. Cria do Atlético-MG, Carlos Gabriel mais uma vez foi destaque na partida e comemorou o triunfo dos Dragões.- Estamos muito felizes com a vitória e com a sequência. Fizemos uma grande partida coletiva e mostramos a força desse grupo mais uma vez. Vamos seguir trabalhando para somar o máximo de pontos possíveis nessa reta final.