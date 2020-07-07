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futebol

Tentando se garantir em competições europeias, Napoli visita o Genoa

Jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Italiano será nesta quarta-feira (8)...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 20:24

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 20:24

Crédito: AFP
Pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli visitará o Genoa, nesta quarta-feira (8), às 14h30 (horário de Brasília). Os napolitanos precisam vencer para manter uma vaga para as competições europeias do próximo ano.
EM BOA FASEO Napoli vive um bom momento no campeonato. Depois do retorno, o time treinado por Gattuso perdeu apenas uma partida das quatro que disputou, além de vencer as outras três. São nove pontos em doze disputados.
OUTRO JOGO DO HORÁRIONo mesmo horário, a Fiorentina receberá o Cagliari. Nenhum dos dois possui nenhuma ambição no restante do Campeonato e jogarão praticamente para cumprir tabela.
ATALANTA TAMBÉM JOGAA Atalanta, quarta colocada, também joga amanhã. Em Bérgamo, recebe a Sampdoria, que ocupa a 14ª posição, às 16h45 (horário de Brasília). O time treinado por Gasperini já praticamente garantiu a quarta posição do Campeonato Italiano e deve se classificar para a Champions League.
OUTROS JOGOSEm dia cheio, terão mais três jogos às 16h45. A Roma (5º) recebe o Parma (12º), Bologna (9º) enfrenta o Sassuolo (10º) e o Torino (16º) joga contra o Brescia (19º).

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