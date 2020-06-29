Tentando recuperar a liderança, Barcelona recebe Atlético de Madrid

Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona

Pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona busca voltar a vencer e retomar a liderança. Nesta terça-feira (30), os catalães recebem o Atlético de Madrid, às 17h (horário de Brasília).

PRECISA MELHORARNos últimos três jogos, o Barcelona venceu um e empatou os outros dois. De nove pontos, a equipe catalã conquistou apenas cinco. Enquanto isso, o líder Real Madrid conquistou todos os nove pontos disputados.

DESFALQUES IMPORTANTESO Barcelona não poderá contar com Frenkie de Jong, Dembélé e Sergi Roberto, lesionados. Arthur, negociado com a Juventus, ainda é dúvida para a partida. Pelo lado do Atlético de Madrid, Koke e Savic cumprem suspensão.

DEPENDÊNCIAO Barcelona escancarou a dependência criativa que tem sobre Lionel Messi. Se o argentino não conseguir criar, o time joga abaixo do esperado. Com a boa marcação do Atlético de Madrid, os catalães precisam encontrar um novo jeito de jogar.