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futebol

Tentando recuperar a liderança, Barcelona recebe Atlético de Madrid

Jogo válido pela 33ª rodada da La Liga será nesta terça-feira (30), às 17h (horário de Brasília)...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 18:23

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 18:23
Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona
Pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona busca voltar a vencer e retomar a liderança. Nesta terça-feira (30), os catalães recebem o Atlético de Madrid, às 17h (horário de Brasília).
PRECISA MELHORARNos últimos três jogos, o Barcelona venceu um e empatou os outros dois. De nove pontos, a equipe catalã conquistou apenas cinco. Enquanto isso, o líder Real Madrid conquistou todos os nove pontos disputados.
DESFALQUES IMPORTANTESO Barcelona não poderá contar com Frenkie de Jong, Dembélé e Sergi Roberto, lesionados. Arthur, negociado com a Juventus, ainda é dúvida para a partida. Pelo lado do Atlético de Madrid, Koke e Savic cumprem suspensão.
DEPENDÊNCIAO Barcelona escancarou a dependência criativa que tem sobre Lionel Messi. Se o argentino não conseguir criar, o time joga abaixo do esperado. Com a boa marcação do Atlético de Madrid, os catalães precisam encontrar um novo jeito de jogar.
VAGA NA CHAMPIONSVencendo as últimas três partidas, o Atlético de Madrid busca assegurar uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Os colchoneros estão na terceira colocação, com 58 pontos. O quarto é o Sevilla, com 54.E MAIS:Barcelona estuda substituir Setién em caso de novo fracassoErnesto Valverde é cotado para assumir comando do ValenciaMilik rejeita proposta de outros clubes para acertar com a JuventusPjanic é oficializado como novo reforço do BarcelonaLayvin Kurzawa renova com o Paris Saint-Germain por quatro anosKlopp revela que acha Guardiola o melhor treinador do mundo E MAIS:

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