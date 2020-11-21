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futebol

Tentando recuperar a boa fase, Everton visita o Fulham

Carlo Ancelotti poderá contar com Richarlison, que se recuperou de lesão e está disponível novamente. Calvert-Lewin disputa a artilharia da Premier League, com oito gols...

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 14:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 nov 2020 às 14:35
Crédito: ALEX LIVESEY / POOL / AFP
Tentando recuperar o embalo do início da temporada, o Everton visita o Fulham, neste domingo, às 9h (horário de Brasília). Só a vitória interessa para as duas equipes, uma vez que os Toffees buscam subir na tabela, enquanto os donos da casa estão ameaçados pela zona de rebaixamento.A grande notícia para o Everton é a volta de Richarlison. Destaque na temporada, o atacante brasileiro se recuperou de lesão (não joga desde outubro, no empate contra o Liverpool) e está disponível para a partida. Allan e James Rodríguez também irão para o jogo.
- Richarlison é muito importante para nós, um jogador de ponta, mas não perdemos (nos últimos três jogos) porque Richarlison não estava lá. Se ele fosse um zagueiro, eu poderia dizer, 'ok, perdemos poder na defesa'. Ele é um atacante e o problema que tivemos foi não termos defendido bem nos últimos três jogos. Queremos uma reação, queremos voltar a jogar bem, como fizemos no início da temporada. Temos que defender de forma diferente. Temos que ser mais agressivos e mais compactos e ter mais concentração e tentar trabalhar juntos - disse Ancelotti.
Às 11h (horário de Brasília), o lanterna Sheffield United, que ainda não venceu na Premier League, recebe o West Ham, que só perdeu uma das últimas cinco partidas.

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