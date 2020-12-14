Tentando encostar na liderança, Chelsea visita o Wolverhampton

Depois de perder para o Everton por 1 a 0 no final de semana, o Chelsea volta a campo nesta terça-feira, às 15h (horário de Brasília). O adversário dos Blues será o Wolverhampton, que busca vencer para subir na tabela da Premier League.
Tentando se recuperar da derrota, Lampard quer que o time reaja bem. O Chelsea ocupa a 5ª posição na Premier League e pode encostar nos líderes caso vença.
- A Premier League é implacável. Você viu isso com resultados diferentes no fim de semana. Não estávamos em nosso nível máximo no sábado e fomos derrotados. Temos estado em uma longa invencibilidade, jogando um futebol realmente bom, bem como vencendo jogos. Baixamos nosso nível para um jogo. Cabe a nós pegá-lo novamente imediatamente. É importante para nós continuarmos na corrida. Quando se perde um jogo, é importante tentar se recuperar rapidamente - disse Lampard.
FICHA TÉCNICA:Wolverhampton x ChelseaData e horário: 15/12/2020, às 15h (Brasília)Local: Estádio Molineux Stadium (Wolverhampton, Inglaterra)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:Wolverhampton (Técnico: Nuno Espírito Santo)Patricio; Semedo, Coady, Saiss, Marcal; Neves, Dendoncker; Traore, Podence, Neto; Silva
Desfalques: Raúl Jiménez (lesão), Jonny (lesão) e João Moutinho (suspenso).
Chelsea (Técnico: Lampard)Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kante, Jorginho, Mount; Havertz, Giroud, Werner
Desfalques: Ziyech e Hudson-Odoi estão lesionados. Pulisic é dúvida.