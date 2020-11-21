Tentando driblar a irregularidade na Premier League, Arsenal e Leeds se enfrentam neste domingo

Crédito: Divulgação/Arsenal

Tentando recuperar a boa fase do início da temporada e acabar com a irregularidade, Leeds e Arsenal se enfrentam neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília). A vitória pode aproximar uma das equipes da parte de cima da tabela.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEO duelo também será marcado por um confronto entre Marcelo Bielsa e Mikel Arteta. Os dois treinadores são vistos como duas das sensações do Campeonato Inglês e atraem a esperança dos torcedores.

Esse será o primeiro confronto entre as duas equipes na Premier League desde 2003/04. Na oportunidade, o Arsenal saiu vencedor e foi campeão invicto da competição.