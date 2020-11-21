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Tentando driblar a irregularidade na Premier League, Arsenal e Leeds se enfrentam neste domingo

Apenas dois pontos separam as duas equipes na tabela. Os Gunners
estão na 11 posição, enquanto os donos da casa estão em 15...

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 14:59

LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 14:59
Crédito: Divulgação/Arsenal
Tentando recuperar a boa fase do início da temporada e acabar com a irregularidade, Leeds e Arsenal se enfrentam neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília). A vitória pode aproximar uma das equipes da parte de cima da tabela.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEO duelo também será marcado por um confronto entre Marcelo Bielsa e Mikel Arteta. Os dois treinadores são vistos como duas das sensações do Campeonato Inglês e atraem a esperança dos torcedores.
Esse será o primeiro confronto entre as duas equipes na Premier League desde 2003/04. Na oportunidade, o Arsenal saiu vencedor e foi campeão invicto da competição.
As duas equipes chegam para a partida vindo de derrotas. Por um lado, o Leeds conta com Bamford, que disputa a artilharia do Campeonato Inglês com sete gols. Já do lado dos Gunners, quem mais marcou foi Lacazette, com apenas três bolas na rede.

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