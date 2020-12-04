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futebol

Tentando assumir a liderança da La Liga, Atlético de Madrid recebe o Valladolid

Equipe de Simeone soma 23 pontos em nove partidas disputadas, enquanto
a Real Sociedad é líder, com onze jogos e apenas um ponto de vantagem...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2020 às 17:26

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 17:26

Crédito: AFP
Ainda sem perder na La Liga, o Atlético de Madrid mira a liderança da competição. Pela 12ª rodada, a equipe de Simeone recebe o Valladolid, neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília).
VEJA A TABELA DA LA LIGAO início do Atlético de Madrid na temporada é arrasador. São nove jogos pelo Campeonato Espanhol, sete vitórias e dois empates. Os colchoneros somam apenas um ponto a menos do que a líder Real Sociedad, mas têm dois jogos atrasados.
Em casa, o Atlético de Madrid só não venceu uma partida. São 13 pontos disputados em 15 possíveis. Luis Suárez, com cinco gols em seis jogos, e João Félix, com a mesma quantidade de bolas na rede, mas com nove partidas, e Ángel Correa, com cinco assistências, são os destaques da equipe colchonera.
- Há um claro crescimento após a quarentena. A equipe mostrou melhora, mais pressão, mais chances, mais penalidades a favor. Terminamos muito bem (a última temporada) para além daquele jogo da Champions League em que não jogamos bem. Na volta, a equipe continua nessa linha e querendo continuar crescendo. Os jogadores estão bem. Há um crescimento de diferentes jogadores que nos dão e nos permitem opções que não tínhamos e nos juntamos àqueles que nos pedem para buscar melhorar o time após jogo - disse Simeone.
O Valladolid, por outro lado, vive um começo ruim de temporada. Em 11 jogos disputados, conquistou apenas 10 pontos. Fora de casa, são quatro pontos em cinco partidas disputadas.

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