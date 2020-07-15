Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tentando alcançar o Real Madrid, Barcelona recebe o Osasuna

Partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol
será nesta quinta-feira (16), às 16h (horário de Brasília)...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2020 às 15:44

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 15:44

Crédito: AFP
Pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebe o Osasuna nesta quinta-feira (16), às 16h (horário de Brasília). Os catalães buscam vencer para continuar sonhando com o título da La Liga.
SONHO IMPROVÁVELO Barcelona precisa vencer os dois jogos e contar com dois tropeços do Real Madrid. Os catalães ainda sonham, mas parece algo muito distante para acontecer.
RECUPERADOSEssencial no restante da temporada, De Jong se recuperou de lesão e irá para o jogo. Arthur também deve ser convocado, mas segundo o treinador Quique Setién, só entrará 'se for essencial'.
GRANDE FASE DO ARGENTINOO Barcelona conta com uma temporada fantástica de Lionel Messi. O argentino é o artilheiro do Campeonato Espanhol e o líder de assistências. É o trunfo do Barça para conquistar essa vitória.
FALA, PROFESSOR"Tudo pode acontecer, mas é verdade que é difícil, ele tem que perder e empatar, e são um time que ganhou tudo. É óbvio que eles estão à frente e certamente eles fizeram melhores as coisas. Continuaremos lutando até o fim", disse Setién.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados