Tentando alcançar o Real Madrid, Barcelona recebe o Osasuna

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Pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebe o Osasuna nesta quinta-feira (16), às 16h (horário de Brasília). Os catalães buscam vencer para continuar sonhando com o título da La Liga.

SONHO IMPROVÁVELO Barcelona precisa vencer os dois jogos e contar com dois tropeços do Real Madrid. Os catalães ainda sonham, mas parece algo muito distante para acontecer.

RECUPERADOSEssencial no restante da temporada, De Jong se recuperou de lesão e irá para o jogo. Arthur também deve ser convocado, mas segundo o treinador Quique Setién, só entrará 'se for essencial'.

GRANDE FASE DO ARGENTINOO Barcelona conta com uma temporada fantástica de Lionel Messi. O argentino é o artilheiro do Campeonato Espanhol e o líder de assistências. É o trunfo do Barça para conquistar essa vitória.