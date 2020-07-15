Tentando alcançar o Real Madrid, Barcelona recebe o Osasuna

Pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebe o Osasuna nesta quinta-feira (16), às 16h (horário de Brasília). Os catalães buscam vencer para continuar sonhando com o título da La Liga.
SONHO IMPROVÁVELO Barcelona precisa vencer os dois jogos e contar com dois tropeços do Real Madrid. Os catalães ainda sonham, mas parece algo muito distante para acontecer.
RECUPERADOSEssencial no restante da temporada, De Jong se recuperou de lesão e irá para o jogo. Arthur também deve ser convocado, mas segundo o treinador Quique Setién, só entrará 'se for essencial'.
GRANDE FASE DO ARGENTINOO Barcelona conta com uma temporada fantástica de Lionel Messi. O argentino é o artilheiro do Campeonato Espanhol e o líder de assistências. É o trunfo do Barça para conquistar essa vitória.
FALA, PROFESSOR"Tudo pode acontecer, mas é verdade que é difícil, ele tem que perder e empatar, e são um time que ganhou tudo. É óbvio que eles estão à frente e certamente eles fizeram melhores as coisas. Continuaremos lutando até o fim", disse Setién.