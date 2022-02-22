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Tensão entre Ucrânia e Rússia afeta negociações entre Dínamo de Kiev e Igor Gomes, do São Paulo

O jogador do Tricolor Paulista recebeu sondagens do clube ucraniano, mas as negociações foram paralisadas após conflitos da região se intensificarem...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 18:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 18:18
Igor Gomes, do São Paulo, estava sendo sondado pelo clube ucraniano Dínamo de Kiev. Porém, em virtude da tensão diplomática entre a Rússia e a Ucrânia, as negociações foram paralisadas.Ao que tudo indica, por conta dos conflitos políticos dos dois países, as conversas foram impedidas. A informação foi divulgada pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo Lance!.Dínamo de Kiev estudava apresentar uma proposta pelo meia diretamente a diretoria do Tricolor Paulista. O atleta convivia com esse interesse desde a janela de inverno da Europa.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão 2022Igor Gomes tem contrato com o São Paulo até março de 2023. Nesta temporada 2022, atuou por quatro jogos até o momento.
Crédito: NegociaçõesentreDínamodeKieveIgorGomesparalisaramporcontadeconflitospolíticos(Foto:PauloPinto/saopaulofc.net

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