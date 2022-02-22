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Tensão entre Rússia e Ucrânia coloca em xeque jogos da repescagem das Eliminatórias; Polônia cobra a Fifa

Poloneses encaram os russos no dia 24 de março, em duelo marcado para acontecer em Moscou. Caso a Fifa opte pela mudança de local, Espanha pode receber a partida...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 17:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 17:43
A pouco mais de um mês para a repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, alguns duelos estão sob dúvida diante da tensão militar entre Rússia e Ucrânia. Marcado para o dia 24 de março, o jogo entre os russos e a seleção da Polônia, em Moscou, pode mudar de local.Nesta segunda-feira, a Federação Polonesa de Futebol (PZPN) veio a público para cobrar da Fifa respostas sobre a organização do duelo. Caso o local não seja alterado, a partida será realizada na VTB Arena, casa do Dínamo de Moscou.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022
- Devido à situação política tensa na Ucrânia e na Rússia, bem como a possível escalada e o início de um conflito armado, a federação pediu à Fifa que esclareça com urgência as questões relacionadas à organização do jogo Rússia x Polônia, em 24 de março, em Moscou - disse a PZPN.
- Ao mesmo tempo, a PZPN reforça que este caso não diz respeito apenas à seleção polonesa, mas a outras equipes nacionais, como a Suécia e a República Tcheca, que podem enfrentar a Rússia em Moscou no playoff - completou.
Caso os russos passem da Polônia, o confronto no dia 29 será contra Suécia ou República Tcheca, que também já demonstraram preocupação com a tensão no leste europeu. De acordo o "UOL", a Fifa estuda a possibilidade de levar os jogos com mando da Rússia para a Espanha, um campo neutro.
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A Ucrânia, que também jogará a repescagem das Eliminatórias Europeias, foi sorteada como visitante para a partida contra a Escócia. Caso avance, os ucranianos enfrentarão País de Gales ou Áustria, também fora de casa. A única recomendação da Fifa será de que se apresentem e treinem fora da Ucrânia.
Além da preocupação da Fifa com as Eliminatórias Europeias, a Uefa também já se mostra atenta aos desdobramentos dos conflitos entre Rússia e Ucrânia em relação à final da Champions League. A decisão do torneio está marcada para o dia 28 de maio, na cidade russa de São Petersburgo, mas poderá ser alterada.
Crédito: LewandowskiteráduelocontraaRússiaparatentarlevaraPolôniaàCopa(Foto:KIRILLKUDRYAVTSEV/POOL/AFP

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