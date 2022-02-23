Tensão com a Rússia faz com que clubes ucranianos se reúnam para discutir pausa no futebol

O Campeonato Ucraniano pode ser paralisado por conta das tensões geopolíticas com a Rússia, segundo o "GE". A competição, que está prevista para recomeçar nesta sexta-feira após a pausa devido ao inverno, se torna uma incógnita.Nesta quinta-feira, os clubes ucranianos marcaram uma reunião para debaterem o assunto. Algumas equipes já liberaram os atletas dos treinamentos nos próximos dias, o que é um indício de que dificilmente o torneio voltará a ser realizado neste final de semana.
Na última segunda-feira, Vladimir Putin reconheceu a independência das regiões separatistas de Donetsk, onde surgiu o Shakhtar, clube que conta com 11 brasileiros no elenco, e Luhansk, equipe do Zorya, onde jogou o atacante Rafael Ratão, atualmente no Toulouse.
Restando 12 rodadas para o fim da competição, o Shakhtar Donetsk, que se mudou de sua cidade natal por conta dos conflitos entre Ucrânia e Rússia, lidera a competição com 47 pontos. Já o Dínamo Kiev aparece logo atrás com 45 pontos conquistados.