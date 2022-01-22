'Tenho que deixar Hulk mais livre, porque ele é um jogador incrível', diz Fábio Gomes em sua apresentação

O Atlético-MG apresentou o atacante Fábio Gomes, de 24 anos, que pertencia ao Oeste-SP, mas estava no New York Red Bull, da MLS, liga de futebol dos Estados Unidos. Ele assinou contrato até o fim de 2025 com o time mineiro.

Fábio é um investimento baixo, cerca de R$ 180 mil mensais de salário, com potencial de gerar negócios pela sua idade, ainda atrativa para mercados externos. Diego Costa, que deixou o clube, custava aos cofres do Galo cerca de R$ 1,3 milhão por mês. O jogador teve um bom começo no Red Bull, mas teve queda de rendimento, o que não despertou interesse no clube norte-americano em exercer o seu direito de compra. O negócio foi de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador, pagos ao Oeste.

Fábio foi artilheiro da Série B em 2019, com 15 gols, atuando pelo time paulista. Ainda teve passagem pelo Albiirex Nigata, do Japão. MLS, pelo NY Red Bull, foram sete gols e seis assistências em 30 jogos.

Ele recebeu a camisa 9 do clube e comentou como fará para atuar com Hulk no ataque alvinegro.

-Sou um cara mais de área. O Hulk é um grande jogador, não tenho nem que falar. Eu que tenho eu me adaptar ao estilo de jogo dele. Sei que dentro da área rendo mais do que saindo da área. Tenho que deixar ele mais livre, porque ele é um jogador incrível, que pensa rápido, então você tem que pensar junto. Dentro da área, tenho que me movimentar bastante-disse.

Ficha técnicaNome completo: Fábio Roberto Gomes NettoPosição: atacanteData de nascimento: 25 de maio de 1997 (24 anos)Naturalidade: São Paulo (SP)Carreira

2017: Audax-SP2018: Oeste-SP2020: Albirex Niigata (JAP)2021: New York Red Bulls