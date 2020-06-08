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'Tenho certeza que a equipe crescerá muito', afirma Éderson

Atacante do Fortaleza entende que time mostrará boa desenvoltura no retorno das competições e comentou procedimentos de volta aos treinos presenciais...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 13:41

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 13:41

Crédito: Divulgação/Fortaleza
A interrupção das atividades por conta do novo coronavírus atrapalhou equipes que viviam momento de recuperação dos melhores desempenhos, caso vivido pelo Fortaleza. Todavia, não abalou em nada a confiança de figuras como o atacante Éderson.
Pensando no potencial do plantel dirigido pelo técnico Rogério Ceni, o atacante entende que o time demonstrará um crescimento importante no segundo semestre para repetir o mesmo grau de competitividade que o levou a grandes resultados em 2018 e 2019.
Além disso, o jogador que está no Tricolor do Pici há três temporadas também comentou sobre os cuidados que tem sido tomados pelo Fortaleza em relação aos protocolos sanitários de prevenção em momento onde o retorno aos treinos presenciais foi autorizado.
- Vamos focar tudo em fazer o grupo evoluir novamente visando o retorno dos jogos. Tenho certeza que a equipe crescerá muito e fará um grande segundo semestre este ano. Todos aqui estão se dedicando ao máximo para que possamos melhorar nosso desempenho em campo para que esse ano seja especial para o clube. Estou muito motivado para esse segundo semestre e espero que ele seja especial para mim e para o clube também. Vou me dedicar ao máximo para continuar construindo a minha história aqui no clube com gols e títulos - disse Éderson.
- A rotina tem sido diferente e o clube tem tomado todas as precauções por todos nós que estamos envolvidos no dia a dia. Isso tem dado uma confiança grande para todos. O clube tem tido uma responsabilidade grande em dar segurança para todos - completou.E MAIS:E-Sports do Leão conquista título inédito em torneio de FIFA Pro ClubsFortaleza realiza ações de apoio a hospitais da cidade e homenageia profissionais de saúdeArtilheiro do Brasil é anunciado oficialmente pelo clubeNa volta aos trabalhos, Tiago Orobó é a novidade do LeãoVolante Michel pode desfalcar o Fortaleza por lesão no joelho E MAIS:

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