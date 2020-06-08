'Tenho certeza que a equipe crescerá muito', afirma Éderson

Crédito: Divulgação/Fortaleza

A interrupção das atividades por conta do novo coronavírus atrapalhou equipes que viviam momento de recuperação dos melhores desempenhos, caso vivido pelo Fortaleza. Todavia, não abalou em nada a confiança de figuras como o atacante Éderson.

Pensando no potencial do plantel dirigido pelo técnico Rogério Ceni, o atacante entende que o time demonstrará um crescimento importante no segundo semestre para repetir o mesmo grau de competitividade que o levou a grandes resultados em 2018 e 2019.

Além disso, o jogador que está no Tricolor do Pici há três temporadas também comentou sobre os cuidados que tem sido tomados pelo Fortaleza em relação aos protocolos sanitários de prevenção em momento onde o retorno aos treinos presenciais foi autorizado.

- Vamos focar tudo em fazer o grupo evoluir novamente visando o retorno dos jogos. Tenho certeza que a equipe crescerá muito e fará um grande segundo semestre este ano. Todos aqui estão se dedicando ao máximo para que possamos melhorar nosso desempenho em campo para que esse ano seja especial para o clube. Estou muito motivado para esse segundo semestre e espero que ele seja especial para mim e para o clube também. Vou me dedicar ao máximo para continuar construindo a minha história aqui no clube com gols e títulos - disse Éderson.