Tendo MP 984 como base, CNN pode transmitir jogos do Atlético-MG

A Medida Provisória 984/2020 assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que permite aos clubes mandantes transmitirem seus jogos quando são mandantes, mesmo que não haja um contrato em vigor com alguma emissora de TV, pode gerar um novo precedente graças ao Atlético-MG e seu principal parceiro, Rubens Menin, dono da MRV Engenharia e do canal CNN. O empresário disse que pode fazer algumas transmissões de jogos do Galo na CNN, onde é o acionista majoritário, tendo a MP editada pelo Poder Executivo como suporte para a passar uma partida do alvinegro de Minas.