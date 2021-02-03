Temporada de sucesso: Mirassol larga na frente pelo título em sua primeira final da história

Mirassol e Floresta decidem, no próximo sábado (6), o título da Série D do Campeonato Brasileiro de 2020. Do lado do time do interior paulista, a conquista do troféu significaria a coroação da melhor temporada em sua história. Após ficar entre os quatro melhores clubes no Campeonato Paulista deste ano, o Leão conquistou o acesso para a Série C de 2021 diante de um campanha memorável.Em sua primeira final na história, o Mirassol conquistou, ao longo dessa trajetória, o direito de decidir em casa. E, no Maião, a equipe tem uma campanha invicta até o momento. São 12 vitórias e um empate no campeonato. Na semifinal, por exemplo, o Leão goleou por 4 a 0 o Altos, no primeiro jogo, confirmando o favoritismo atuando em seus domínios.Fora de casa, o Mirassol também deu dor de cabeça para os seus adversários. Tanto que venceu os dois últimos jogos como visitante: 1 a 0 contra o próprio Altos, 3 a 2 diante da Aparecidense, no segunda partida das quartas de final e, no último sábado, 1 a 0 pelo jogo de ida da final.