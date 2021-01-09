Tempestade Filomena adia jogo entre Atlético de Madrid x Athletic Bilbao

Crédito: ANDER GILLENEA / AFP

Por conta dos efeitos da tempestade, a Filomena, a partida entre Atlético de Madrid x Athletic Bilbao, que seria às 12h30 deste sábado, foi adiada e não tem nova data marcada, pela 18ª rodada. A LFP, que organiza o torneio, também não descarta adiar outras partidas da rodada que começou na última sexta.

A tempestade tem causado problemas na Espanha e em Portugal desde a última sexta-feira, especialmente na região de Madri, que está praticamente debaixo de neve. O Athletic Bilbao, por exemplo, saiu do País Basco e não pôde aterrissar na capital espanhola e voltou para casa.

Aliás, este já é o terceiro jogo adiado do Atlético na La Liga. Mesmo com apenas 15 rodadas, os Colchoneros lideram a competição, com 38 pontos. O clube comandado por Simeone é seguido por Real Madrid (36), Villarreal (32) e Barcelona (31), todos com pelo menos dois jogos a mais do que o Atleti.