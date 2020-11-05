Tempestade atrasa partida do Villarreal pela Liga Europa; drenagem impressiona

Um forte temporal caiu sobre o Estádio de la Cerámica, nesta quinta-feira, e causou o atraso do jogo do Villarreal contra o Maccabi Tel Aviv, pela Liga Europa. A partida estava marcada para começar às 17h (horário de Brasília), mas só terá início às 18h10. De acordo com o clube espanhol, caíram mais de 60 litros de chuva por metro quadrado em menos de 30 minutos. A tempestade alagou o estádio, mas o trabalho de drenagem entrou em ação e deixou o gramado em condições de realizar a partida.