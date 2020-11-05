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Tempestade atrasa partida do Villarreal pela Liga Europa; drenagem impressiona

Partida contra o Maccabi Tel Aviv estava marcada para 17h (de Brasília) e foi atrasada em mais de uma hora...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 18:10

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 18:10

Crédito: Divulgação/Villarreal
Um forte temporal caiu sobre o Estádio de la Cerámica, nesta quinta-feira, e causou o atraso do jogo do Villarreal contra o Maccabi Tel Aviv, pela Liga Europa. A partida estava marcada para começar às 17h (horário de Brasília), mas só terá início às 18h10. De acordo com o clube espanhol, caíram mais de 60 litros de chuva por metro quadrado em menos de 30 minutos. A tempestade alagou o estádio, mas o trabalho de drenagem entrou em ação e deixou o gramado em condições de realizar a partida.
A partida é válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga Europa. Os dois clubes venceram os compromissos anteriores, estão com seis pontos e dividem a liderança do Grupo I.

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