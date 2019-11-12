'Temos condições de reverter a situação', diz técnico do Vitória sobre a final

Até as finais da Copa Espírito Santo, o Vitória havia disputado 13 jogos, com 9 vitórias e 4 empates. Mas, na ida da decisão, o Alvianil foi derrotado pelo Real Noroeste, por 1 a 0, no Salvador Costa, resultado que pôs um fim à invencibilidade, que chegava a 15 partidas, se considerarmos os confrontos contra o Brasiliense, pela Copa Verde.
Agora, para conquistar o quarto título da Copa ES, o Vitória precisa vencer por pelo menos dois gols de vantagem. Para o técnico Rodrigo Fonseca, o seu time tem todas as condições de reverter o placar e voltar para a Capital com mais uma taça na bagagem.
"Temos totais condições de chegar lá e procurar reverter essa situação. Um time que faz uma campanha dessa, tem que chegar lá e buscar o resultado fora de casa. Pode ter certeza", declarou o treinador, que também conheceu a sua primeira derrota à frente do clube.
A segunda e decisiva partida das finais acontece nesta sexta-feira (15), às 16h, no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Se o Vitória vencer por apenas um gol de vantagem, a decisão do título será nas cobranças de pênaltis. O Real Noroeste só precisa de um empate para levantar a taça.