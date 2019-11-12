'Temos condições de reverter a situação', diz técnico do Vitória sobre a final

Técnico do Vitória, Rodrigo Fonseca quer seu primeiro título no comando do time alvianil Crédito: Alberto Borém/Vitória FC

Até as finais da Copa Espírito Santo, o Vitória havia disputado 13 jogos, com 9 vitórias e 4 empates. Mas, na ida da decisão, o Alvianil foi derrotado pelo Real Noroeste, por 1 a 0, no Salvador Costa, resultado que pôs um fim à invencibilidade, que chegava a 15 partidas, se considerarmos os confrontos contra o Brasiliense, pela Copa Verde.

Agora, para conquistar o quarto título da Copa ES, o Vitória precisa vencer por pelo menos dois gols de vantagem. Para o técnico Rodrigo Fonseca, o seu time tem todas as condições de reverter o placar e voltar para a Capital com mais uma taça na bagagem.

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"Temos totais condições de chegar lá e procurar reverter essa situação. Um time que faz uma campanha dessa, tem que chegar lá e buscar o resultado fora de casa. Pode ter certeza", declarou o treinador, que também conheceu a sua primeira derrota à frente do clube.