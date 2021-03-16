'Temos apenas um objetivo', diz Simeone antes de duelo contra o Chelsea pela Champions League

Precisando reverter a desvantagem no placar após a derrota no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, o Atlético de Madrid visita o Chelsea nesta quarta-feira. E antes do duelo, o técnico Diego Simeone disse que os espanhóis têm apenas um único objetivo: vencer.
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- Temos apenas um objetivo: vencer. Temos de levar o jogo onde queremos para podermos ganhar. Você pode começar a ganhar no décimo minuto ou no minuto 84 porque todos são resultados possíveis. Não sabemos o que eles vão pensar sobre a partida, mas sei o que queremos da partida, e é ganhar - disse.
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O técnico argentino também elogiou o Chelsea, que ainda está invicto sob o comando de Thomas Tuchel. Em 12 partidas, os Blues venceram oito jogos e vivem bom momento atuando em casa.
- Acredito que hoje o Chelsea não tem fraquezas. Eles ainda não perderam com o novo treinador e isso será uma questão até que aconteça. Vamos enfrentar uma equipa que tem estado muito bem. Eles se sentem fortes em casa e estão jogando muito bem - completou.