'Temos apenas um objetivo', diz Simeone antes de duelo contra o Chelsea pela Champions League

Crédito: Reprodução / Twitter Atlético de Madrid

Precisando reverter a desvantagem no placar após a derrota no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, o Atlético de Madrid visita o Chelsea nesta quarta-feira. E antes do duelo, o técnico Diego Simeone disse que os espanhóis têm apenas um único objetivo: vencer.

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- Temos apenas um objetivo: vencer. Temos de levar o jogo onde queremos para podermos ganhar. Você pode começar a ganhar no décimo minuto ou no minuto 84 porque todos são resultados possíveis. Não sabemos o que eles vão pensar sobre a partida, mas sei o que queremos da partida, e é ganhar - disse.

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O técnico argentino também elogiou o Chelsea, que ainda está invicto sob o comando de Thomas Tuchel. Em 12 partidas, os Blues venceram oito jogos e vivem bom momento atuando em casa.