Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Temos apenas um objetivo', diz Simeone antes de duelo contra o Chelsea pela Champions League
futebol

'Temos apenas um objetivo', diz Simeone antes de duelo contra o Chelsea pela Champions League

Técnico do Atlético de Madrid ressalta busca pela vitória para conseguir classificação contra o Chelsea, e também elogia equipe adversária, que está invicta com Thomas Tuchel...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 14:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 14:46
Crédito: Reprodução / Twitter Atlético de Madrid
Precisando reverter a desvantagem no placar após a derrota no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, o Atlético de Madrid visita o Chelsea nesta quarta-feira. E antes do duelo, o técnico Diego Simeone disse que os espanhóis têm apenas um único objetivo: vencer.
+ Veja a tabela da Champions League
- Temos apenas um objetivo: vencer. Temos de levar o jogo onde queremos para podermos ganhar. Você pode começar a ganhar no décimo minuto ou no minuto 84 porque todos são resultados possíveis. Não sabemos o que eles vão pensar sobre a partida, mas sei o que queremos da partida, e é ganhar - disse.
+ Cavani cobiçado na América do Sul! Veja 25 jogadores sul-americanos com contrato terminando na Europa
O técnico argentino também elogiou o Chelsea, que ainda está invicto sob o comando de Thomas Tuchel. Em 12 partidas, os Blues venceram oito jogos e vivem bom momento atuando em casa.
- Acredito que hoje o Chelsea não tem fraquezas. Eles ainda não perderam com o novo treinador e isso será uma questão até que aconteça. Vamos enfrentar uma equipa que tem estado muito bem. Eles se sentem fortes em casa e estão jogando muito bem - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil
Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados