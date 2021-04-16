'Tem sido uma temporada difícil para mim', admite Roberto Firmino

- Tem sido uma temporada difícil para mim. Tenho de ser sincero, mas tenho a esperança de melhorar. O meu desejo é evoluir e crescer todos os dias. Não existe falta de motivação da minha parte. Sei que não estou no meu melhor momento quando comparado com outros anos. Sempre ajudei a equipe com gols e assistências, mas infelizmente isso não tem acontecido. Não vou desistir. Quero melhorar para ajudar a equipe a ser melhor. Preciso evoluir diariamente.Na atual temporada pelo Liverpool, Firmino atuou em 41 jogos, marcou seis gols e deu sete assistências.