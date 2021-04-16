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futebol

'Tem sido uma temporada difícil para mim', admite Roberto Firmino

Atacante marcou apenas seis gols na atual época pelo Liverpool...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 13:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 13:47
Crédito: ADAM DAVY / POOL / AFP
Roberto Firmino assumiu que não tem feito uma grande temporada. Em declarações à "ESPN", o brasileiro admitiu dificuldades e prometeu que trabalhará para mudar isso
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- Tem sido uma temporada difícil para mim. Tenho de ser sincero, mas tenho a esperança de melhorar. O meu desejo é evoluir e crescer todos os dias. Não existe falta de motivação da minha parte. Sei que não estou no meu melhor momento quando comparado com outros anos. Sempre ajudei a equipe com gols e assistências, mas infelizmente isso não tem acontecido. Não vou desistir. Quero melhorar para ajudar a equipe a ser melhor. Preciso evoluir diariamente.Na atual temporada pelo Liverpool, Firmino atuou em 41 jogos, marcou seis gols e deu sete assistências.

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