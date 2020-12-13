'Tem que esperar os exames', diz Thomas Tuchel após lesão de Neymar

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A derrota do Paris Saint-Germain para o Lyon não foi o único dos problemas para o técnico Thomas Tuchel. No fim do clássico francês, o brasileiro Neymar sofreu dura entrada do volante Thiago Mendes, precisou deixar o campo de maca e saiu chorando.

+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsApós o jogo, em entrevista coletiva, o comandante parisiense disse que ainda não tinha informações a respeito da lesão do camisa 10 e que o jogador estava entregue ao departamento médico. Ainda segundo o técnico, Neymar fará exames nesta segunda-feira.