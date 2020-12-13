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'Tem que esperar os exames', diz Thomas Tuchel após lesão de Neymar

Técnico do Paris Saint-Germain diz que não tem informações sobre a lesão de Neymar e afirma que apenas após exames terá conhecimento da gravidade da situação...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 20:04

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 20:04

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A derrota do Paris Saint-Germain para o Lyon não foi o único dos problemas para o técnico Thomas Tuchel. No fim do clássico francês, o brasileiro Neymar sofreu dura entrada do volante Thiago Mendes, precisou deixar o campo de maca e saiu chorando.
+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsApós o jogo, em entrevista coletiva, o comandante parisiense disse que ainda não tinha informações a respeito da lesão do camisa 10 e que o jogador estava entregue ao departamento médico. Ainda segundo o técnico, Neymar fará exames nesta segunda-feira.
- Sem novidades para o Neymar. Ele está com os fisioterapeutas e vai fazer exames amanhã (segunda-feira). Eu tenho muita experiência, é melhor esperar os exames - disse Tuchel.

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