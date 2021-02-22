'Tem que doer em todos nós', diz Umberto Louzer após perda da Recopa Catarinense

Crédito: Técnico fez ressalvas a perda de jogadores titulares na última temporada (Divulgação/Chapecoense

No último domingo (21), a Chapecoense não começou da melhor maneira a temporada 2021 onde, diante do Joinville no jogo único que definiu a Recopa Catarinense, o Verdão foi derrotado nas penalidades após empate no tempo normal por 1 a 1. >Tabela da Chape para a defesa do título estadualDurante a entrevista coletiva após o confronto, o técnico Umberto Louzer ressaltou tanto a necessidade do plantel absorver o revés como algo dolorido bem como uma avaliação de como enxergou o confronto na Arena Condá:

- É uma sensação ruim perder a chance de mais um título dentro de seus domínios. Tem que sentir, tem que doer. O jogo estava controlado mesmo a gente não fazendo o nosso melhor, até porque estamos vindo de uma remontagem, poucos atletas que participaram da última partida, então temos esse processo de remontagem, dando oportunidade a outros atletas. Mesmo vindo de uma maratona na última temporada, o adversário não nos gerou nenhuma dificuldade, o Igor não fez nenhuma defesa. Infelizmente, nós demos as penalidades para eles, depois do 1 a 1 tivemos chances de aumentar o placar, mas não conseguimos.

- É lamentar, pensar no nosso próximo adversário, mas entendendo que nós estamos com muitas dificuldades, perdemos peças importantíssimas e esperamos o quanto antes a chegada de reforços até porque é uma temporada que vai exigir muito da gente - agregou.

Outro ponto repetido em algumas das respostas dadas pelo treinador da Chape foi o processo de reconstrução vivido pelo plantel.

Na comparação com o time que terminou a temporada passada, seis peças deixaram a equipe do oeste catarinense entre titulares constantes e nomes que constantemente entravam nas partidas: João Ricardo e Willian Oliveira (Ceará), Alan Ruschel (Cruzeiro), Denner (Athletico), Vini Locatelli (Ponte Preta) e Régis (CRB).

- O que construímos até a nossa reapresentação é página virada. Foi sensacional a conquista da Série B, do Catarinense, mas agora é um novo grupo. Perdemos jogadores que eram titulares por conta de suas performances que atraíram o interesse de outros clubes e, agora, é reforçar o nosso elenco olhando pra dentro, dando confiança aos nomes que temos aqui e sabendo que não vai ser um processo da noite pro dia. Precisamos o quanto antes dessas peças para preencher o espaço deixado e fortalecer o grupo em busca dos nossos objetivos. Nós tínhamos um time bem montado e, quando você perde sete, oito jogadores, dificulta o seu sincronismo. Mas a responsabilidade nossa é de dar confiança aos nomes que aqui estão e, adquirindo esse lastro, a gente possa buscar os nossos objetivos nas competições - avaliou.