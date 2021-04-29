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Tem joia vindo aí! Grêmio já prepara Léo Fenga para ser o novo destaque da equipe nos próximos anos

Ponta que atualmente está na base gremista, vem se destacando e pode ser a nova estrela do elenco imortal dentro de algumas temporadas...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:28

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 17:28
Crédito: Richard Dücker
Nos últimos anos o Grêmio tem se consolidado como um dos principais clubes reveladores do Brasil. Arthur, Everton Cebolinha, Pepê, Matheus Henrique e Ferreirinha são alguns dos nomes de destaque revelados pelo Imortal nos últimos anos.
Apesar de ótimos meio campistas, são os pontas que tem mais se destacado no Tricolor. Sempre muito rápidos e letais no um contra um, os extremos originaram o apelido 'Fábrica de Pontas' em alusão as constantes revelações.Um dos próximos da linhagem é Léo Fenga, de apenas 19 anos. Natural de Limeira, interior de São Paulo, Léo está desde o sub-12 no Imortal e sempre foi tido como uma das grandes promessas do clube, acumulando títulos por todas as categorias. Com multa estipulada em 50 milhões de euros, o atacante tem contrato com o Grêmio até o final de 2023.
Em seu primeiro torneio sub-20, no brasileiro da categoria no ano passado, ainda com 18 anos, Léo foi um dos destaques do time na competição. Em 19 partidas (16 como titular), anotou cinco gols e deu cinco assistências.As ótimas atuações no Campeonato Brasileiro chamaram a atenção de equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, que tentaram o empréstimo de Léo para a disputa dos campeonatos estaduais, mas as propostas foram negadas pelo Grêmio.
Ainda com a incerteza da realização ou não do Campeonato Gaúcho sub-20, o Grêmio segue a preparação visando a estreia no Brasileirão sub-20, que está marcada para começar em 27 de junho.

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