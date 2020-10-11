‘Tem futuro na Europa’: veja o que Diniz pensa de Igor Vinícius

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo conquistou um ótimo resultado na noite do último sábado ao bater o Palmeiras por 2 a 0 em pleno Allianz Parque. Um dos nomes da vitória foi o do lateral-direito Igor Vinícius, que foi bastante elogiado pelo técnico Fernando Diniz.

- O Igor é um grande talento que a gente tem, um jogador ainda em construção, que melhora cada vez mais, oscila um pouco ainda por conta da idade, mas é um jogador que tem tudo para brilhar muito com a camisa do São Paulo e, na minha opinião, seguir carreira na Europa – iniciou o treinador em entrevista coletiva após o triunfo contra o rival paulista.

No ano, o lateral-direito atuou em 19 partidas, contando Campeonato Paulista, Copa Libertadores e Brasileirão. No total, foram duas assistências e três jogos sem sofrer gols – uma curiosidade é que o jogador cresce em clássicos, afinal, os dois passes para gols foram justamente nessa situação (contra Santos e Palmeiras).Para fins de comparação, Juanfran, atuou em 18 partidas no geral, com cinco jogos sem sofrer gols, mas nenhuma assistência ou gol na conta. Ele não atuou contra o Alviverde por conta de um estiramento no joelho esquerdo.

- Ele tem muito recurso físico, muito recurso técnico, e a estrada dele tende a ser de muito crescimento, muito feliz, por ele ter participado tão bem do ataque, que é uma característica muito própria do Igor, e na defesa ele fez um jogo muito bom também. Ele vai se equilibrando nisso, então a gente espera que ele vá deslanchar cada vez mais – finalizou Diniz sobre Igor Vinícius.