Tecnologia, investimento e projeção: L! mostra como será a Arena MRV, nova casa do Atlético-MG

O Mineirão embalou as festas da torcida do Atlético-MG na busca pelo bicampeonato brasileiro após o retorno do público aos estádios. Entretanto, os dias por lá estão contados. A Arena MRV, que promete ser a mais tecnológica da América Latina, segue no cronograma de construção e chegou à casa dos 44% de conclusão. O LANCE! visitou o local com exclusividade para ver o andamento das obras da casa atleticana. Serão 46 mil lugares no total e a data de inauguração já está firmada: 25 de março de 2023, aniversário do clube.

A tendência é que a arena esteja pronta em outubro de 2022, mas o clube ainda dependerá de licenças da Prefeitura de Belo Horizonte para abrir os trabalhos. A obra começou em abril de 2020 e naquele momento tinha um orçamento na casa dos R$ 560 milhões, o que deve aumentar até o fim. Os ingressos para os eventos de inauguração já estão à venda.

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O terreno onde hoje ergue-se uma das grandes arenas do país era baldio e pertencia à MRV, construtora que detém o naming rights do estádio e é patrocinadora do Atlético, mas não participa efetivamente da obra, apenas com o dinheiro dessa parceria já firmada. Rubens Menin, empresário e presidente da empresa, comprou o local e doou ao clube ao qual ajuda financeiramente de outras formas.

Vale lembrar que, diferentemente do Palmeiras, que tem a Wtorre na gestão do Allianz Parque, o Atlético-MG será o responsável por controlar o local. A Arena MRV é uma empresa que pertence ao Galo, ou seja, uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) que foi criada para construir e administrar o local. Assim, todo dinheiro que entrar será do clube, sendo de partidas ou eventos.

ENGAJAMENTO DA TORCIDA

Além do maior programa de sócio-torcedor do país e de lotar todos os jogos desde a reabertura, a torcida do Atlético-MG também está engajada com a nova arena. Das cadeiras cativas (4.462), 95% já estão vendidas. Os camarotes, já 100% comercializados, são 80 com 17 lugares. No fim, algo na casa dos 39 mil ingressos serão para a bilheteria. Os conteúdos feitos pela própria empresa responsável pela obra também tem sido bem recebidos.

Neste momento, 600 pessoas estão trabalhando no local, mas a tendência é que esse número cresça para mil nos estágios mais avançados. O terreno tem uma área de 128 mil m². O torcedor que quiser ver de perto pode visitar o Centro de Experiência, espaço que tem maquete com a projeção do estádio e do entorno, um cinema de imersão 180° contando a história do Galo, um camarote modelo, uma experiência de realidade virtual (incluída ou não no tour), loja e uma vista panorâmica da obra por um deck.

O Atlético-MG precisou aceitar uma série de contrapartidas para conseguir a autorização para construção do estádio, especialmente ambientais. O clube se comprometeu a preservar permanentemente a Reserva Particular Ecológica (RPE), área verde de 26 mil m² ao lado do estádio, além de regularizar uma área de conservação no Parque Nacional da Serra da Gandarela, no município de Rio Acima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Haverá também o plantio de 46 mil árvores em parques públicos da cidade.

Além disso, o Atlético já enviou à Prefeitura os planos para os acessos ao estádio, mas aguarda o retorno. Uma das ideias é construir uma rua que ajude a tirar os carros da via expressa pública para não deixar a situação do trânsito tão caótica em dias de partidas e shows, deslocando os veículos para o estacionamento, que contará com 2.333 vagas cobertas em quatro níveis.

TECNOLOGIA E ENTORNO

Do lado de dentro, o Atlético quer entregar uma arena moderna e tecnológica. A ideia é criar uma experiência personalizada para entreter o público e a comunidade, com iluminação e shows de luzes. O clube ainda estuda a melhor forma de proporcionar o que promete e quer também a criação de um aplicativo da Arena MRV para facilitar a experiência do frequentador do estádio.