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Técnicos de Porto e Benfica projetam final da Taça de Portugal

Treinadores dizem o que precisa ser feito para que cada equipe saia vitoriosa e com mais um troféu na temporada. Conceição mostra confiança, enquanto Veríssimo é cauteloso...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 12:42

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 12:42
Crédito: AFP
O técnico do Porto, Sérgio Conceição, e o interino do Benfica, Nélson Veríssimo, comentaram sobre a final da Taça de Portugal para a “FPF360”, revista da Federação Portuguesa de Futebol. Ambos disseram sobre a importância de vencer o último torneio do calendário nacional e falaram sobre os momentos de suas equipes.
Campeão português, Conceição acredita que os Dragões vivem o melhor momento no país e esbanja confiança.
- Trabalhamos a preparação de cada jogo para prever ao máximo o que o adversário pode fazer, ter a equipe nas melhores condições, com jogadores conscientes do que precisam fazer. Não há dúvidas de que, neste momento, a equipe mais competitiva em Portugal seja o Porto. Por isso vamos enfrentar este desafio com a confiança no que sabemos fazer.
Já pelo lado do Benfica, Veríssimo disse que o plantel deve se atentar aos detalhes, pois este fator é importante em um jogo decisivo.
- São jogos muitas vezes decididos em detalhes e é fundamental não perder o foco e a concentração. Isso deve existir sempre, em qualquer jogo, mas nas finais a importância é ainda maior. Temos consciência da qualidade do adversário, mas temos noção do nosso próprio valor. O Benfica iniciou a temporada com a conquista da Supertaça e pretende encerrar com mais uma vitória e um troféu.
O duelo decisivo entre o campeão português e o vice irá acontecer neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília). Os últimos jogos do torneio foram realizados na primeira metade de fevereiro e a competição será concluída apenas em agosto devido aos problemas no calendário por conta da pandemia provocada pela Covid-19.

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