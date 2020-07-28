Técnicos de Porto e Benfica projetam final da Taça de Portugal

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O técnico do Porto, Sérgio Conceição, e o interino do Benfica, Nélson Veríssimo, comentaram sobre a final da Taça de Portugal para a “FPF360”, revista da Federação Portuguesa de Futebol. Ambos disseram sobre a importância de vencer o último torneio do calendário nacional e falaram sobre os momentos de suas equipes.

Campeão português, Conceição acredita que os Dragões vivem o melhor momento no país e esbanja confiança.

- Trabalhamos a preparação de cada jogo para prever ao máximo o que o adversário pode fazer, ter a equipe nas melhores condições, com jogadores conscientes do que precisam fazer. Não há dúvidas de que, neste momento, a equipe mais competitiva em Portugal seja o Porto. Por isso vamos enfrentar este desafio com a confiança no que sabemos fazer.

Já pelo lado do Benfica, Veríssimo disse que o plantel deve se atentar aos detalhes, pois este fator é importante em um jogo decisivo.

- São jogos muitas vezes decididos em detalhes e é fundamental não perder o foco e a concentração. Isso deve existir sempre, em qualquer jogo, mas nas finais a importância é ainda maior. Temos consciência da qualidade do adversário, mas temos noção do nosso próprio valor. O Benfica iniciou a temporada com a conquista da Supertaça e pretende encerrar com mais uma vitória e um troféu.