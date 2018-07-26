Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Amarelinha

Técnico Tite renova com a Seleção e permanece até a Copa do Catar

O acerto foi sacramentado nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, e o primeiro desafio do novo ciclo do Brasil será amistoso contra os Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 21:55

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 21:55

Tite e Edu Gaspar permanecem na Seleção Brasileira até 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Agora é oficial. A CBF renovou os contratos com o treinador Tite e com o coordenador de Seleções, Edu Gaspar, até o final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Com isso, a Seleção Brasileira tem assegurada a continuidade do projeto por todo o próximo ciclo. Tite e Edu já atuam na preparação para os dois próximos amistosos, marcados para os dias 7 e 11 de setembro, nos Estados Unidos.
Para Tite, a experiência do primeiro ciclo estabeleceu uma relação de confiança entre todos, que vai se refletir no próximo passo. O aprendizado servirá de base para a nova etapa, que tem grandes objetivos.
 Entendo que a CBF nos deu as condições para construir um ambiente de união e de profissionalismo extremo e assim continuaremos. É um grande desafio e estamos felizes em enfrentá-lo, já com o foco voltado aos próximos jogos e competições  finalizou Tite, que soma 26 partidas à frente da Seleção Brasileira.
Para Rogério Caboclo, que foi o chefe da delegação brasileira na Copa da Rússia, a renovação com Tite e Edu foi uma decisão natural.
 Ao longo dessa primeira fase na CBF eles demonstraram alinhamento a valores que acreditamos muito, como talento, competência e dedicação. A CBF está investindo em um projeto de longo prazo ao garantir à Comissão Técnica seis anos e meio à frente da Seleção. Acreditamos que planejamento cuidadoso e execução criteriosa conduzirão o futebol brasileiro aos resultados que esperamos  afirma o diretor Executivo de Gestão da entidade.
Edu destaca o apoio que a Comissão Técnica obteve da direção da CBF e entende que a renovação é um reconhecimento de que o trabalho está no caminho certo.
 A equipe teve as condições necessárias para uma preparação de primeira linha em todos os momentos. A CBF não poupou esforços em nos atender e isso criou um ambiente de apoio e de respeito que nos dá tranquilidade para a continuidade do trabalho  disse Edu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados