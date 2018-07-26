Técnico Tite renova com a Seleção e permanece até a Copa do Catar

Tite e Edu Gaspar permanecem na Seleção Brasileira até 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Agora é oficial. A CBF renovou os contratos com o treinador Tite e com o coordenador de Seleções, Edu Gaspar, até o final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Com isso, a Seleção Brasileira tem assegurada a continuidade do projeto por todo o próximo ciclo. Tite e Edu já atuam na preparação para os dois próximos amistosos, marcados para os dias 7 e 11 de setembro, nos Estados Unidos.

Para Tite, a experiência do primeiro ciclo estabeleceu uma relação de confiança entre todos, que vai se refletir no próximo passo. O aprendizado servirá de base para a nova etapa, que tem grandes objetivos.

 Entendo que a CBF nos deu as condições para construir um ambiente de união e de profissionalismo extremo e assim continuaremos. É um grande desafio e estamos felizes em enfrentá-lo, já com o foco voltado aos próximos jogos e competições  finalizou Tite, que soma 26 partidas à frente da Seleção Brasileira.

Para Rogério Caboclo, que foi o chefe da delegação brasileira na Copa da Rússia, a renovação com Tite e Edu foi uma decisão natural.

 Ao longo dessa primeira fase na CBF eles demonstraram alinhamento a valores que acreditamos muito, como talento, competência e dedicação. A CBF está investindo em um projeto de longo prazo ao garantir à Comissão Técnica seis anos e meio à frente da Seleção. Acreditamos que planejamento cuidadoso e execução criteriosa conduzirão o futebol brasileiro aos resultados que esperamos  afirma o diretor Executivo de Gestão da entidade.

Edu destaca o apoio que a Comissão Técnica obteve da direção da CBF e entende que a renovação é um reconhecimento de que o trabalho está no caminho certo.