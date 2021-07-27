Técnico Tcheco celebra momento do Cascavel na Série D, que tem melhor aproveitamento das quatro divisões

Crédito: Divulgação / FC Cascavel

Líder geral do Campeonato Brasileiro da Série D, o Cascavel ostenta o melhor aproveitamento das quatro divisões do futebol nacional em 2021. Com 20 pontos em oito partidas disputadas, a Serpente Aurinegra ostenta quase 83% de aproveitamento e supera a porcentagem de Palmeiras, Náutico e Ypiranga que lideram as Série A, B e C, respectivamente.

> Italo conquista ouro no surfe! Veja o resumo do dia dos Jogos OlímpicosNa primeira divisão o Palmeiras lidera com 79% de aproveitamento e 31 pontos conquistados após treze jogos. Já o Náutico, lidera a Série B com 71% e 30 pontos ganhos em 14 jogos, e o Ypiranga é o líder da Série C com 70% de aproveitamento e 19 pontos somados em nove partidas.

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A Serpente Aurinegra, por sua vez, chegou a marca de 83% de aproveitamento após vencer o Rio Branco, de Paranaguá, no último sábado, por 3 a 1, no Estádio Olímpico, em Cascavel. O técnico Tcheco valorizou a vitória de virada em cima do adversário e comemorou mais um feito alcançado por sua equipe.

- Nós sabemos como é importante fazer uma boa primeira fase na Série D e estamos trabalhando muito forte para conseguir prorrogar esse bom momento pelo tanto de tempo que conseguirmos. Construímos uma vitória muito importante, saímos perdendo, viramos o jogo e isso é uma situação que nos faz ganhar ainda mais experiência - explicou.

O treinador também falou sobre o aproveitamento da equipe. De acordo com ele, além do aproveitamento, o Cascavel vem tendo um bom desempenho dentro de campo.