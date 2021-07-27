AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico Tcheco celebra momento do Cascavel na Série D, que tem melhor aproveitamento das quatro divisões
futebol

Técnico Tcheco celebra momento do Cascavel na Série D, que tem melhor aproveitamento das quatro divisões

Com 20 pontos em oito partidas, a Serpente tem quase 83% de aproveitamento na Série D; treinador elogiou o desempenho da equipe dentro de campo...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 20:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 20:19
Crédito: Divulgação / FC Cascavel
Líder geral do Campeonato Brasileiro da Série D, o Cascavel ostenta o melhor aproveitamento das quatro divisões do futebol nacional em 2021. Com 20 pontos em oito partidas disputadas, a Serpente Aurinegra ostenta quase 83% de aproveitamento e supera a porcentagem de Palmeiras, Náutico e Ypiranga que lideram as Série A, B e C, respectivamente.
> Italo conquista ouro no surfe! Veja o resumo do dia dos Jogos OlímpicosNa primeira divisão o Palmeiras lidera com 79% de aproveitamento e 31 pontos conquistados após treze jogos. Já o Náutico, lidera a Série B com 71% e 30 pontos ganhos em 14 jogos, e o Ypiranga é o líder da Série C com 70% de aproveitamento e 19 pontos somados em nove partidas.
> Veja a tabela da Série D
A Serpente Aurinegra, por sua vez, chegou a marca de 83% de aproveitamento após vencer o Rio Branco, de Paranaguá, no último sábado, por 3 a 1, no Estádio Olímpico, em Cascavel. O técnico Tcheco valorizou a vitória de virada em cima do adversário e comemorou mais um feito alcançado por sua equipe.
- Nós sabemos como é importante fazer uma boa primeira fase na Série D e estamos trabalhando muito forte para conseguir prorrogar esse bom momento pelo tanto de tempo que conseguirmos. Construímos uma vitória muito importante, saímos perdendo, viramos o jogo e isso é uma situação que nos faz ganhar ainda mais experiência - explicou.
O treinador também falou sobre o aproveitamento da equipe. De acordo com ele, além do aproveitamento, o Cascavel vem tendo um bom desempenho dentro de campo.
- Mais do que nosso aproveitamento, tenho que destacar nosso desempenho, nossa equipe tem conseguido jogar e isso é muito importante. Mostra que o trabalho está sendo bem assimilado. Sabemos que esse aproveitamento chama atenção e ficamos muito felizes por isso - explicou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta tombada em Cariacica
Carreta não aguenta subir ladeira e fica atravessada em rua de Cariacica
Imagem de destaque
Baralho Cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de julho de 2026
Imagem de destaque
Como Cuba tenta recuperar sua soberania com reformas inspiradas na China e no Vietnã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados