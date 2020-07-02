Técnico suíço critica Shaqiri após título Inglês: 'Ele não é campeão'

Crédito: AFP

O meio-campista Shaqiri, do Liverpool, foi criticado por Arno Rossini, técnico suíço, por conta da pouca participação efetiva na conquista título da Premier League pelos Reds, em entrevista ao portal “Tio”. O jogador de 28 anos sofreu com lesões, participou de apenas seis jogos e não entra em campo desde o dia 11 de janeiro, quando o time de Klopp venceu o Tottenham por 1 a 0.

- Shaqiri não é campeão. Certamente não podemos dizer que ele deixou sua marca nas equipes com as quais venceu. Não com os grandes, pelo menos. Ele foi protagonista no Basel, não no Bayern ou Liverpool. Nos últimos anos, ele tem seguido os jogos dos times como um espectador, sentado nos melhores lugares. E milhões foram pagos para isso.