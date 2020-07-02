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futebol

Técnico suíço critica Shaqiri após título Inglês: 'Ele não é campeão'

Arno Rossini diz que meio-campista não tem protagonismo nenhum nas grandes equipes por onde passou. Suíço fez seis jogos na atual temporada e marcou apenas um gol...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 15:58

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 15:58

Crédito: AFP
O meio-campista Shaqiri, do Liverpool, foi criticado por Arno Rossini, técnico suíço, por conta da pouca participação efetiva na conquista título da Premier League pelos Reds, em entrevista ao portal “Tio”. O jogador de 28 anos sofreu com lesões, participou de apenas seis jogos e não entra em campo desde o dia 11 de janeiro, quando o time de Klopp venceu o Tottenham por 1 a 0.
- Shaqiri não é campeão. Certamente não podemos dizer que ele deixou sua marca nas equipes com as quais venceu. Não com os grandes, pelo menos. Ele foi protagonista no Basel, não no Bayern ou Liverpool. Nos últimos anos, ele tem seguido os jogos dos times como um espectador, sentado nos melhores lugares. E milhões foram pagos para isso.
O jogador só marcou um gol na atual temporada, mas adicionou mais um título a sua extensa coleção de troféus. O suíço já conquistou duas Ligas dos Campeões, uma Premier League, três Bundesligas, dois Mundiais da Fifa, além de copas na Alemanha, Inglaterra e pelo Basel, equipe em que foi revelado.

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