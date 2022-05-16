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futebol

Técnico Rodrigo César comemora boa estreia do Vitória na Copa Espírito Santo

Equipe bateu Pinheiros por 1 a 0 fora de casa e largou na frente na chave B da competição...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 23:50

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2022 às 23:50
O Vitória-ES estreou bem na Copa Espírito Santo 2022. Neste sábado a equipe comandada pelo técnico Rodrigo César bateu o Pinheiros por 1 a 0 fora de casa e largou na frente na chave B da competição. Treinador do time também na campanha que levou o clube ao recente vice-campeonato estadual, Rodrigo falou sobre a boa estreia.
- Foi muito importante começar vencendo. Mesclamos a equipe após o fim do Campeonato Capixaba para poupar alguns atletas e dessa forma demos chance a alguns garotos. Superamos as dificuldades naturais de uma estreia e trouxemos os três pontos - afirmou.
No próximo sábado o time de Rodrigo receberá o Laranjeiras no estádio Salvador Costa. Ciente da relevância de uma uniformidade física dentro do elenco, o técnico do time capixaba ressalta a busca por essa padronização.
- A expectativa é seguir evoluindo, crescendo no torneio, e conseguir padronizar o aspecto físico de todo o grupo para que estejamos cada vez mais próximos das vitórias - finalizou.
Crédito: TécnicoanalisouavitórianaestreiadaCopaEspíritoSantos(Foto:divulgação/assessoriadotreinador

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