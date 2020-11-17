Técnico Renato Portaluppi revela longo bate-papo com Jean Pyerre

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

No último sábado, o Grêmio bateu o Ceará por 4 a 2 e a notícia positiva do Tricolor foi o meia Jean Pyerre, que chegou a anotar um belo gol de falta e apresentou o futebol que a torcida tanto espera.Um dos mais animados com a volta das boas atuações do meio-campista é o técnico Renato Gaúcho, que revelou dar uma atenção especial ao armador da sua equipe.

- A maior motivação do Jean e de qualquer jogador é usar a camisa do Grêmio. Estou tendo conversas quase que diárias com ele. Antes de voltar a jogar, tive uma de 1h30min. Lembrei que ele sempre foi importante e coloquei que ele precisava voltar para nos ajudar, o que tem feito. Estamos tendo todos os cuidados para que ele não sinta nenhuma lesão. Ele vem de um problema particular muito sério, de uma lesão séria e vem jogando a cada três dias. É o meia que a gente precisava - afirmou na coletiva de imprensa.