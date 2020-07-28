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Coronavírus

Técnico português cita pandemia no Brasil para justificar recusa ao Flamengo

Alvo rubro-negro,  Carlos Carvalhal diz que '95% dos técnicos aceitariam' convite, mas cita pandemia como fator em escolha na carreira

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 15:44
Carlos Carvalhal ainda como técnico do Rio Ave
Carlos Carvalhal ainda como técnico do Rio Ave Crédito: Divulgação/Rio Ave
O técnico português Carlos Carvalhal foi um dos nomes cotados para assumir o Flamengo após a saída de seu conterrâneo Jorge Jesus há algumas semanas. Em meio às conversas, chegou a dizer que "95% dos técnicos aceitariam o convite", mas recusou.
Mesmo com os elogios, o treinador não escolheu o Flamengo e avançou nas negociações com o Braga, de Portugal. Um dos motivos da recusa é a pandemia do novo coronavírus, ainda sem controle no Brasil.
"Precisamos viver com a realidade e minha decisão não será apenas sobre futebol. Vou tentar antecipar o que acontecerá com o coronavírus em outubro, novembro e dezembro", disse ele ao site SkySports. "Vou tentar encontrar a melhor maneira de dar um próximo passo importante na minha carreira, mas ao mesmo tempo proteger minha família".
Mesmo com a decisão de permanecer na Europa, Carvalhal disse ter ficado contente com o contato rubro-negro. "O Flamengo normalmente entra em contato com treinadores que ganharam muitos troféus", afirmou. "É por isso que estou muito feliz."

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