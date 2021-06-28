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futebol

Técnico português analisa participação e queda de Portugal na Eurocopa

Paulo Gomes, treinador que recentemente deixou o Najran SC, da Arábia Saudita, falou sobre o desempenho de seu país na Euro...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 15:15

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 15:15
Crédito: Divulgação
Em um dos jogos mais esperados da Eurocopa até aqui, Bélgica e Portugal duelaram em partida válida pelas oitavas de finais da competição continental. A seleção belga saiu vencedora do confronto e avançou. O técnico português Paulo Gomes, que recentemente deixou o Najran SC, da Arábia Saudita, fez uma análise da partida que culminou com a eliminação dos lusitanos, mas destacou a qualidade do futebol jogado por Portugal.
Veja o mata-mata da Eurocopa- Pegamos uma das principais seleções do mundo, mas mesmo assim Portugal fez um grande jogo, tirando os 10 primeiros minutos de jogo onde foi mais dividido, Portugal foi superior no restante da primeira etapa, teve mais oportunidades, porém a Bélgica chegou ao gol. Na segunda parte Portugal foi ainda mais superior, chutou muito ao gol, mas não teve eficácia. Apesar da desclassificação deixamos um bom legado, um futebol para frente, bem jogado, então avalio de uma forma positiva a participação de Portugal na Euro. Importante que vimos novos jogadores surgirem, que com certeza vão ajudar Portugal na Copa do Mundo de 2022 - analisou.
Em um grupo com três grandes potências, Portugal conseguiu se classificar em terceiro lugar. A seleção capitaneada por Cristiano Ronaldo, teve uma vitória, um empate e uma derrota na primeira fase. Paulo fez uma avaliação sobre a participação da seleção de Portugal na Euro.
- Eu avalio a participação de Portugal como positiva. Era um grupo muito difícil. Fez um jogo seguro contra a Hungria, na partida contra a Alemanha não esteve tão bem, não conseguimos controlar a largura sendo que eles atraíram dentro para explorar o lado oposto. Isso fez com que o jogo contra a França fosse decisivo. A seleção fez um grande jogo contra a França e conseguiu a classificação. Porém, caímos no lado mais forte da chave decisiva e isso dificultou - avaliou.

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