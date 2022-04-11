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Técnico perde o controle e dá cabeçada em bandeirinha durante jogo do Campeonato Capixaba

Rafael Soriano se revolta com atitude de árbitro e revida na assistente Marcielly Netto. Ele comandava o Despotiva Ferroviária e acabou eliminado e demitido...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 21:32

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 21:32

O treinador Rafael Soriano, da Desportiva Ferroviária, agrediu a assistente Marcielly Netto, no intervalo do jogo contra o Nova Venécia, neste domingo, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Capixaba. O time dele perdeu de 3 a 1 e ele ainda foi demitido após o confronto.
Rafael perdeu o controle depois que o árbitro encerrou o primeiro tempo antes do time dele cobrar um escanteio.
Soriano foi reclamar com a arbitragem e deu uma cabeçada na auxiliar. Ele foi expulso e agora pode pegar ganchos grandes tanto na justiça "comum" quanto esportiva.
O Nova Venécia está na semifinal da competição. Os gols do triunfo de virada foram marcados por Lucas Tavares, Patrick e Yan. A Desportiva tinha aberto o placar com Elias, de pênalti.

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