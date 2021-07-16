Técnico Paulinho Kobayashi usa tempo sem clube para estudar e se preparar para o próximo trabalho

Desde que deixou o River-PI, em maio deste ano, o técnico Paulinho Kobayashi tem tido um tempo livre para estudar. Paulinho, que teve recentemente o seu nome ligado ao América-RN, tem buscado fazer cursos e, claro, assistir muito futebol. O treinador destacou o ganho de conhecimento que tem conquistado nesse período.- Estou aproveitando esse período para estudar bastante. Tenho feito cursos online, onde venho ganhando um conhecimento novo. Tenho acompanhado muito futebol, pude analisar vários jogos da Eurocopa, Copa América, Brasileirão de todas as divisões, então esse período tem sido bem aproveitado.

Campeão Piauiense em 2017 comandando o Altos, Paulinho Kobayashi teve passagens de destaques nos últimos anos em diversas equipes do Nordeste. Apesar de usar o período livre para se especializar, Paulinho não esconde o desejo de voltar o mais breve possível à beira do campo para comandar uma nova equipe.- Espero acertar em breve com um novo clube. Surgiram algumas sondagens, mas não se concretizaram. Estou sempre preparado e em busca de grandes desafios, isso é o que me move no futebol. Me sinto totalmente preparado para assumir um novo clube e guiá-lo as conquistas - concluiu.