Técnico Menta projeta estreia do São Paulo na Copa do Brasil sub-17

O São Paulo começará a defender o título da Copa do Brasil sub-17 nesta terça-feira (17), diante do Santo Antônio-MS, às 15h, em Cotia. O técnico Menta destacou a experiência do grupo que vai disputar o torneio, já que muitos dos garotos fizeram parte da equipe que venceu a competição de 2020. - Como sempre, temos uma boa expectativa para a Copa do Brasil Sub-17. Nesta edição, contamos com vários atletas que já disputaram a competição em 2020, então acredito que a experiência adquirida pode ser um fator muito positivo por se tratar de um torneio em que todas as fases são eliminatórias - afirmou o treinador ao site oficial do São Paulo.