Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Técnico Menta projeta estreia do São Paulo na Copa do Brasil sub-17

Tricolor joga a primeira partida da competição nesta terça-feira, contra o Santo Antônio-MS, às 15h, em Cotia. Elenco do clube paulista é o atual campeão da competição...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 18:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo começará a defender o título da Copa do Brasil sub-17 nesta terça-feira (17), diante do Santo Antônio-MS, às 15h, em Cotia. O técnico Menta destacou a experiência do grupo que vai disputar o torneio, já que muitos dos garotos fizeram parte da equipe que venceu a competição de 2020. - Como sempre, temos uma boa expectativa para a Copa do Brasil Sub-17. Nesta edição, contamos com vários atletas que já disputaram a competição em 2020, então acredito que a experiência adquirida pode ser um fator muito positivo por se tratar de um torneio em que todas as fases são eliminatórias - afirmou o treinador ao site oficial do São Paulo.
Menta também falou sobre a experiência de jogar em mais um torneio nacional na temporada. Para ele, isso estimula o desenvolvimento dos jovens jogadores.
VEJA A TABELA DA LIBERTADORES E SIMULE OS RESULTADOS- Pensando no processo de formação, que é o nosso foco, os jogos são muito interessantes, pois jogamos com várias escolas diferentes, fato que estimula muito o desenvolvimento individual e coletivo dos nos atletas - finalizou.
Bicampeão da Copa do Brasil sub-17, já que venceu em 2013 e em 2020, o Tricolor busca mais um titulo dessa boa geração de jovens talentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados