Técnico Menta projeta estreia do São Paulo na Copa do Brasil sub-17

O São Paulo começará a defender o título da Copa do Brasil sub-17 nesta terça-feira (17), diante do Santo Antônio-MS, às 15h, em Cotia. O técnico Menta destacou a experiência do grupo que vai disputar o torneio, já que muitos dos garotos fizeram parte da equipe que venceu a competição de 2020. - Como sempre, temos uma boa expectativa para a Copa do Brasil Sub-17. Nesta edição, contamos com vários atletas que já disputaram a competição em 2020, então acredito que a experiência adquirida pode ser um fator muito positivo por se tratar de um torneio em que todas as fases são eliminatórias - afirmou o treinador ao site oficial do São Paulo.
Menta também falou sobre a experiência de jogar em mais um torneio nacional na temporada. Para ele, isso estimula o desenvolvimento dos jovens jogadores.
VEJA A TABELA DA LIBERTADORES E SIMULE OS RESULTADOS- Pensando no processo de formação, que é o nosso foco, os jogos são muito interessantes, pois jogamos com várias escolas diferentes, fato que estimula muito o desenvolvimento individual e coletivo dos nos atletas - finalizou.
Bicampeão da Copa do Brasil sub-17, já que venceu em 2013 e em 2020, o Tricolor busca mais um titulo dessa boa geração de jovens talentos.