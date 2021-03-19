Técnico Marcus Grippi enaltece bom momento da Caldense: 'Trabalho sério'

Crédito: Renan Muniz / Caldense / Arquivo

A Caldense chamou atenção nas últimas semanas por conquistar vitórias importantes contra o Cruzeiro e contra o América-MG, no Campeonato Mineiro. Na noite de ontem, a Veterana quase fez outra vítima. Pela Copa do Brasil, a equipe de Poços de Caldas empatou por 1 a 1 com o Vasco e, por pouco, não avançou à segunda fase da competição nacional.> Bola na mão ou mão na bola? Entenda as novas regras divulgadas pela IFABHá mais de dois anos no comando da Caldense, o técnico Marcus Paulo Grippi é um dos principais responsáveis pelo bom desempenho da equipe. Com uma base de atletas montada desde 2019, o treinador credencia o bom momento ao trabalho de longo prazo que é realizado na equipe.

- Acredito que esses resultados são frutos de um trabalho sério que vem sendo feito, com um grupo muito focado em conquistar seu espaço e alcançar seus objetivos. Esse trabalho é desenvolvido há algum tempo e esses resultados mostram que estamos no caminho certo.

Elogiado por Marcelo Cabo, técnico do Vasco, a Caldense conta com um grupo de empresários que gerenciam a equipe desde 2019. O treinador falou sobre o início do trabalho e sobre os frutos que vem sendo colhidos.

- Realmente, pra quem olha de longe não sabe o que passamos. Depois de toda desconfiança, estamos colhendo os frutos que foram plantados com muito trabalho e dedicação. Tenho certeza que temos coisas grandes pela frente.

Para Grippi, a equipe tem condições de repetir a boa temporada do ano passado e brigar pelo acesso para a Série C.