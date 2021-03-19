Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Técnico Marcus Grippi enaltece bom momento da Caldense: 'Trabalho sério'

Grippi acredita que a equipe tem condições de repetir a boa temporada do ano passado e brigar pelo acesso para a Série C...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 17:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 17:11
Crédito: Renan Muniz / Caldense / Arquivo
A Caldense chamou atenção nas últimas semanas por conquistar vitórias importantes contra o Cruzeiro e contra o América-MG, no Campeonato Mineiro. Na noite de ontem, a Veterana quase fez outra vítima. Pela Copa do Brasil, a equipe de Poços de Caldas empatou por 1 a 1 com o Vasco e, por pouco, não avançou à segunda fase da competição nacional.> Bola na mão ou mão na bola? Entenda as novas regras divulgadas pela IFABHá mais de dois anos no comando da Caldense, o técnico Marcus Paulo Grippi é um dos principais responsáveis pelo bom desempenho da equipe. Com uma base de atletas montada desde 2019, o treinador credencia o bom momento ao trabalho de longo prazo que é realizado na equipe.
- Acredito que esses resultados são frutos de um trabalho sério que vem sendo feito, com um grupo muito focado em conquistar seu espaço e alcançar seus objetivos. Esse trabalho é desenvolvido há algum tempo e esses resultados mostram que estamos no caminho certo.
Elogiado por Marcelo Cabo, técnico do Vasco, a Caldense conta com um grupo de empresários que gerenciam a equipe desde 2019. O treinador falou sobre o início do trabalho e sobre os frutos que vem sendo colhidos.
- Realmente, pra quem olha de longe não sabe o que passamos. Depois de toda desconfiança, estamos colhendo os frutos que foram plantados com muito trabalho e dedicação. Tenho certeza que temos coisas grandes pela frente.
Para Grippi, a equipe tem condições de repetir a boa temporada do ano passado e brigar pelo acesso para a Série C.
- Como falei antes da pré-temporada, trabalhamos sempre para melhorar, então se ano passado conseguimos chegar na semi, vamos trabalhar mais ainda pra tentar buscar uma final de estadual, e depois tentar subir para Série C.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados