Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico mais longevo das Séries A e B, Jerson Testoni tem difícil missão de levar o Brusque à primeira divisão
futebol

Técnico mais longevo das Séries A e B, Jerson Testoni tem difícil missão de levar o Brusque à primeira divisão

Atual treinador da equipe catarinense, conquistou o feito após a demissão de Renato Gaúcho nesta semana...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 16:08
Crédito: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC
Com a saída de Renato Gaúcho do Grêmio, o técnico Jerson Testoni, do Brusque, se torna o treinador mais longevo entre os clubes das séries A e B. Na equipe desde setembro de 2019, Testoni tem 68 jogos, 37 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, com um aproveitamento de 61,7% sob o comando do Quadricolor.Conquistou os títulos da Copa Santa Catarina (2019) e Recopa Catarinense (2020), o acesso do clube para a série B (2021) e também levou o clube para a quarta fase da Copa do Brasil (2020). No último ano quebrou um jejum de 28 anos do Brusque sem chegar a final do Campeonato Catarinense, perdendo na decisão para a Chapecoense.
Nesta temporada, Jerson busca o seu primeiro título do Campeonato Catarinense. Além do estadual, Testoni tem o maior desafio da sua carreira, disputar a Série B do Brasileiro, levando o Brusque para a sua primeira participação na era dos pontos corridos.- Fico muito feliz com o fato de ser o treinador mais longevo das séries A e B do Brasil, isso é um conjunto de fatores, que vem desde a diretoria, que sempre me deu suporte, minha comissão técnica também, junto com o nosso staff e principalmente, devo muito aos jogadores. Eles que desempenham, executam as nossas ideias, nosso modelo de jogar, por isso a gente alcança nossos objetivos. Futebol profissional a gente sabe que vive de resultados e se hoje estamos há um ano e meio no comando do clube, também é por conta dos resultados e objetivos alcançados. - comentou o treinador.Restando duas rodadas para o término do Campeonato Catarinense, o Brusque já garantiu sua vaga para a próxima fase. Os comandados de Jerson não perdem há seis rodadas, melhor marca do estadual, e também já anotaram 16 gols, empatados com a Chapecoense como o melhor ataque da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica
Daniele Loureiro dos Santos, de 24 anos, foi morta a tiros dentro de casa em Linhares
Menina de 6 anos liga para tia e pede ajuda após mãe ser morta a tiros em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados