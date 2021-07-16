Técnico interino, Ricardo Resende diz que Botafogo está motivado e garante: 'Acompanho bem o elenco'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Novidade na casamata: ainda sem ter contratado o novo técnico, o Botafogo terá Ricardo Resende, comandante do time sub-20, de forma interina diante do Brusque, neste sábado, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Augusto Bauer.

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Em entrevista à "BotafogoTV", o treinador valorizou a semana de treinamentos e garantiu que, mesmo estando no dia a dia do sub-20, já acompanhava as nuances da equipe principal.

- Muito motivado com o momento, o foco é total para o jogo contra o Brusque. Fizemos uma boa semana. A expectativa é fazer um grande jogo, buscar uma vitória e crescer na competição. Sou funcionário do clube, quero ajudar da melhor forma possível. Trabalho no sub-20 mas já acompanho bem o elenco profissional, tem vários profissionais oriundos da base. Queremos ajudar o clube da melhor forma possível - afirmou.O objetivo, claro, é a vitória. Ricardo não esconde que o Botafogo precisa retornar ao caminho dos resultados positivos para se recuperar na competição e buscar uma vaga no G4.

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