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Técnico interino, Ricardo Resende diz que Botafogo está motivado e garante: 'Acompanho bem o elenco'

Escolhido para comandar a equipe contra o Brusque, pela Série B do Brasileirão, técnico valorizou semana de treinos e confia no potencial do grupo...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 14:40

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2021 às 14:40
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Novidade na casamata: ainda sem ter contratado o novo técnico, o Botafogo terá Ricardo Resende, comandante do time sub-20, de forma interina diante do Brusque, neste sábado, em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Augusto Bauer.
+ Resultados expressivos no sub-20 e postura: entenda por que o Botafogo deu uma chance a Ricardo Resende
Em entrevista à "BotafogoTV", o treinador valorizou a semana de treinamentos e garantiu que, mesmo estando no dia a dia do sub-20, já acompanhava as nuances da equipe principal.
- Muito motivado com o momento, o foco é total para o jogo contra o Brusque. Fizemos uma boa semana. A expectativa é fazer um grande jogo, buscar uma vitória e crescer na competição. Sou funcionário do clube, quero ajudar da melhor forma possível. Trabalho no sub-20 mas já acompanho bem o elenco profissional, tem vários profissionais oriundos da base. Queremos ajudar o clube da melhor forma possível - afirmou.O objetivo, claro, é a vitória. Ricardo não esconde que o Botafogo precisa retornar ao caminho dos resultados positivos para se recuperar na competição e buscar uma vaga no G4.
+ Veja a tabela da Série B e simule resultados
- Vejo os atletas muito motivados, temos jogadores de muito potencial. Penso que o objetivo principal é o retorno para a Série A, todos aqui estão mobilizados para isso. A expectativa é que a gente já consiga vencer o Brusque no sábado e cumpra esse objetivo - completou.

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