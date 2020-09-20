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Técnico interino do CSA, sobre vitória contra o Cruzeiro, explica ponto visto como principal

Ocupando de maneira interina o cargo de treinador após a saída de Argel Fucks, Adriano Rodrigues foi comandante da equipe na Copa São Paulo...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2020 às 16:50
Crédito: Divulgação/CSA
Depois de dias atribulados vividos no CSA, a vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro veio como um verdadeiro sopro de alívio tanto no clima como na tabela de classificação dentro da Série B do Campeonato Brasileiro para o time alagoano.
Por isso, na análise feita após o compromisso pelo treinador interino da equipe, Adriano Rodrigues, a principal conquista que viu nos seus comandados pensando em aumentar o nível de competitividade foi a melhoria de postura na marcação.
Além disso, o técnico que trabalhou na equipe Sub-20 no início do ano na campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior entende que a alegria dos jogadores para conseguirem um resultado tão bom foi outro elemento fundamental:
- A gente teve uma conversa muito boa na preleção, mostrou a importância de jogar contra uma grande equipe, como o Cruzeiro, mas frisou que seria muito importante o time ser mais agressivo na marcação. Então a gente procurou ser mais agressivo na marcação, conseguiu fechar os espaços no meio e saiu com essa grande vitória.
- É muito importante (esse resultado pra mim), principalmente o apoio da diretoria no meu trabalho. No jogo contra o Freipaulistano, eu estava na arquibancada torcendo. Deus faz coisas tremendas e hoje eu comandei a equipe profissional diante do Cruzeiro. O grupo abraçou a ideia dessa minha participação, a equipe foi bastante aguerrida e eu pedi a eles para jogar com alegria. Isso foi o principal pra gente sair com essa grande vitória - agregou Adriano.
O próximo jogo do CSA na temporada será somente no próximo sábado (26) às 16h, também no Rei Pelé, recebendo o Juventude. Partida essa onde, provavelmente, a equipe será comandada à beira do gramado pelo treinador contratado, Mozart Santos.

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